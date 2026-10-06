El frigorista y capacitador en climatización Jaime Carrillo advirtió este martes sobre los problemas derivados de las preinstalaciones de aires acondicionados en viviendas y departamentos nuevos. Durante una entrevista en el programa Amanecidos de Mil Veinte, el profesional remarcó que las cañerías embutidas suelen taparse sin que intervenga una inspección que verifique su correcto funcionamiento. La advertencia apunta a un vacío de control que, según el especialista, deja a los futuros propietarios sin garantías sobre instalaciones ya selladas por concreto.

Cuestionamiento a los controles

Carrillo, quien cuenta con más de 35 años de trayectoria y está al frente de un centro de capacitación y matriculación de la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación (CACAAV), planteó una serie de cuestionamientos sobre los procesos de obra. "¿Qué autoridades competentes controlan estas instalaciones en San Juan antes que sea cubierta por el concreto, por el cemento?", señaló el especialista al describir cómo se tapan los conductos sin garantías para los futuros usuarios.

Planificación del equipo

El técnico explicó que en la construcción se suele cometer el error de no planificar el equipo con anticipación, lo que genera complicaciones posteriores que obligan a romper paredes o dejar instalaciones a la vista. "La pregunta tiene que ser al revés: ¿qué equipos voy a colocar o qué sistema de climatización voy a colocar en mi casa o en el departamento? Y recién ahí, ver cómo hacer todos los sistemas de preinstalación", precisó Carrillo.

Valores de instalación

Respecto a los valores vigentes en el rubro, Carrillo brindó referencias económicas para orientar a los usuarios. Una colocación estándar de un equipo básico de 3.000 a 4.500 frigorías se ubica actualmente entre los 340.000 y 360.000 pesos con materiales incorporados, aunque sin incluir el suministro eléctrico, según el especialista. Por otra parte, si la vivienda ya cuenta con la cañería preinstalada, el montaje oscila entre los 180.000 y 220.000 pesos, de acuerdo con el mismo frigorista.

Finalmente, el capacitador hizo hincapié en la necesidad de fijar protocolos técnicos y certificaciones que aprueben estos trabajos antes del cierre de obra, con el objetivo de evitar que los propietarios convivan con fallas de infraestructura difíciles de reparar. Datos a seguir: no se informaron hasta el momento gestiones concretas ante organismos municipales o provinciales para establecer dicho protocolo de inspección.