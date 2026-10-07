La rectora Mónica Pelaitay confirmó el acto central para el 15 de octubre a las 20 y repasó el crecimiento institucional. También detalló las obras pendientes que la escuela aún necesita.

La Escuela Normal Superior Manuel Belgrano de Caucete cumple 80 años y organiza un acto central y actividades institucionales para conmemorar la fecha. La rectora del establecimiento, Mónica Pelaitay, dialogó en el programa "Tiza y Pizarrón" por Mil Veinte y detalló los preparativos de la comunidad educativa para el festejo previsto para el jueves 15 de octubre a las 20 en el patio techado del edificio escolar.

Homenaje a fundadores

Pelaitay señaló que los homenajes se vienen gestando desde el inicio del ciclo lectivo y que la meta principal es valorar el camino recorrido por generaciones de docentes y alumnos. "La idea es rendir un homenaje a los fundadores y a los que han transitado por la escuela: estudiantes y el personal docente y no docente", remarcó la rectora, quien también destacó el rol histórico que tuvo el colegio como institución cabecera, de la cual surgieron otros establecimientos de la zona.

Alcance regional

El establecimiento funciona como una entidad multinivel que alberga a estudiantes de inicial, primaria, secundaria y nivel superior, con una dinámica que se extiende desde las 7:30 hasta las 21:30. La institución recibe además alumnos que se trasladan desde departamentos aledaños como San Martín, 9 de Julio y 25 de Mayo, lo que afianza un sentido de pertenencia que subsiste desde la reconstrucción posterior al terremoto de 1977.

Obras pendientes

A pesar de las remodelaciones que sumaron una sala audiovisual y una sala de informática, la rectora indicó que aún restan obras esenciales para responder a la creciente matrícula de la región. "La escuela ha ido creciendo tal vez no a la par de la demanda que tiene la comunidad, porque no tenemos un salón de actos, todavía tenemos un cierre perimetral que no se ha completado y hay algunas necesidades de aulas y sanitarios", puntualizó Pelaitay.

Cronograma del festejo

Durante la jornada del 15 de octubre, además de la ceremonia protocolar, se exhibirá una revista conmemorativa elaborada por el nivel superior, una cartelera de biografías escolares y un circuito interno para mostrar los cambios funcionales de las instalaciones. Con estas actividades, la comunidad caucetera abrirá las puertas a vecinos y exalumnos para celebrar ocho décadas de presencia pedagógica en el este sanjuanino.