La Escuela de Educación Especial Mariana, de Pocito, realizará este jueves la primera edición de "La Peña de la India Mariana" para reunir fondos destinados a la compra de un equipo de climatización para la institución.

La Escuela de Educación Especial Mariana, de Pocito, llevará adelante este jueves a las 20 horas en el espacio De La Hostia la primera edición de "La Peña de la India Mariana", según informó la directora de la institución, Rocío Fernández Orozco. La propuesta fue organizada por la escuela con el objetivo de recaudar fondos para la compra de un aire acondicionado destinado al establecimiento.

Del evento también participan Leo Quiroga, Fabricio Yacante y Lucas Domínguez, según se informó desde la organización. La actividad se enmarca en las gestiones que la escuela realiza para equipar sus instalaciones con recursos que la institución no cuenta en la actualidad, de acuerdo con lo señalado por Fernández Orozco.

Datos a seguir: la peña se realizará este jueves desde las 20 horas en De La Hostia, con entrada a definir por la organización de la Escuela de Educación Especial Mariana de Pocito.