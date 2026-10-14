La Escuela Agrotécnica de Valle Fértil obtuvo el quinto puesto a nivel nacional en la edición 2026 de las Ovimpiadas, un certamen federal destinado a escuelas secundarias agrotécnicas de todo el país, disputado en la provincia de Catamarca. El resultado fue difundido por el profesor Omar Cuenca, junto a directivos y estudiantes del establecimiento, en diálogo con el programa Amanecidos de la radio Mil Veinte. La institución, ubicada en el departamento sanjuanino de Valle Fértil, participó con un equipo de alumnos que debió superar instancias clasificatorias previas para acceder a la fase nacional. El logro se suma a los antecedentes de la escuela en competencias productivas de alcance regional y nacional.

Camino a la final

Cuenca explicó que el certamen es organizado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa y reúne a instituciones agrotécnicas de distintas provincias. "Nosotros participamos el año pasado en una jornada que tiene que ver con lo regional, donde obtuvimos el cuarto puesto, que nos permitió, de alguna manera, pasar a esta instancia que se llevó a cabo este año en el departamento de La Paz, en Catamarca", señaló el docente. El antecedente regional de 2025, con el cuarto puesto obtenido por el equipo vallisto, funcionó como instancia clasificatoria para la final nacional. La edición 2026 del certamen se desarrolló en el departamento de La Paz, Catamarca.

Pruebas de la competencia

La estudiante Yael, integrante del equipo, detalló ante el jurado la mecánica de la evaluación. "Las pruebas consisten en cuatro pruebas, incluimos la parte de teoría, de mensaje, de prácticas y el proyecto de gestión", precisó. La joven aclaró que, para las instancias prácticas, los equipos no debieron trasladar hacienda propia, ya que la organización del certamen proveyó los animales utilizados en las demostraciones, provenientes de distintos lugares. El formato combinó conocimientos teóricos con destrezas de manejo y planificación de gestión productiva.

Formación y vocación

La participación en el certamen reforzó las orientaciones productivas de los estudiantes del último tramo de la secundaria. Uno de los alumnos del equipo remarcó el valor de la formación recibida en la escuela: "Yo vengo del campo y me ayuda mucho a conocer mi casa, saber cómo se manejan los animales, tener buenos conocimientos. Y más que nada, la agro nos brinda todo eso y para poder seguir, digamos, alguna carrera que se basa en los animales". El estudiante adelantó que proyecta continuar sus estudios en ingeniería zootecnista, carrera vinculada de manera directa con la orientación de la escuela agrotécnica.

Otros logros del establecimiento

Desde la dirección escolar informaron que la institución cuenta actualmente con 278 alumnos, provenientes de San Agustín, de zonas rurales de Valle Fértil y de localidades aledañas. La autoridad escolar remarcó, además, que otro grupo de quinto año resultó finalista en Mendoza del certamen cuyano Industria Inspira, en una instancia distinta de las Ovimpiadas. Según la dirección, ambos resultados impulsan a "redoblar también otros esfuerzos y apoyar todos los trabajos y todas las iniciativas, generar acciones, perfeccionar la gestión". Datos a seguir: la institución no precisó fecha de entrega de distinciones ni el cronograma de la próxima edición de Industria Inspira.