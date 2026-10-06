El regulador fijó plazos de 30 a 60 días para que las distribuidoras presenten estudios y contingencias. La exigencia apunta a sostener el servicio durante la temporada 2026-2027.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) exigió a Naturgy San Juan y Decsa que presenten antes del verano planes concretos para identificar los puntos débiles de la red eléctrica y responder ante aluviones, crecidas, inundaciones y deshielo durante la temporada 2026-2027. La medida alcanza a las dos distribuidoras que operan en la provincia y busca anticipar contingencias sobre el servicio. Según la Resolución Nº 1042/26, las empresas deberán entregar estudios y programas en plazos de 30, 45 y 60 días, según cada requerimiento.

El organismo regulador pidió un Programa de Preparación para la Temporada Estival 2026-2027 dentro de los 30 días corridos posteriores a la notificación. Ese documento debe identificar instalaciones, zonas y recursos más expuestos a lluvias intensas, crecidas, inundaciones y aluviones, además de prever cómo actuar si el clima impide el acceso a estaciones transformadoras, líneas u otros componentes de la red. También deberá incluir sistemas de monitoreo, alertas, accesos alternativos, personal y materiales para restablecer el servicio.

Estudios técnicos y obras Si los relevamientos detectan sectores críticos, el EPRE exigió que Naturgy y Decsa definan obras, inversiones y plazos para corregirlos. El pedido no se limita a informar qué instalaciones están expuestas: las distribuidoras también deberán explicar con qué recursos cuentan y cómo llegarán a los puntos afectados si una crecida corta caminos o complica la logística. Además, el ente fijó 45 días para un informe integral de operación y mantenimiento, y 60 días para los estudios de contingencia, confiabilidad y resiliencia de la red.

Marco de contingencia Entre los estudios requeridos figura el criterio conocido como N-1, que evalúa qué ocurre con el suministro si falla un componente clave, como una línea o un transformador, y si el resto del sistema puede sostener el servicio. La revisión comprende la red de subtransmisión de 132 kV y 33 kV, y la red primaria de 13,2 kV. Si de ese análisis surgen instalaciones críticas, fallas de mantenimiento o puntos donde una sola avería pueda dejar sin luz a un sector, las empresas deberán presentar un plan con obras, responsables, costos estimados y plazos.

La exigencia regulatoria se da en un contexto de mayor atención sobre el comportamiento hídrico de la provincia. La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó el primer pronóstico para el ciclo que va de octubre de 2026 a septiembre de 2027 y estimó que el río San Juan aportará un promedio de 1.653 hectómetros cúbicos, un 120% más que el ciclo anterior. El estudio, a cargo del ingeniero Oscar Dölling, proyectó un escenario máximo de 1.817 hectómetros cúbicos y uno mínimo de 1.489.

Condiciones climáticas y próximos pasos Según ese pronóstico, el caudal subiría de 51,1 metros cúbicos por segundo en octubre a 70,6 en noviembre, con un pico de 78,3 en diciembre, y luego descendería de manera progresiva hasta 40,2 metros cúbicos por segundo en septiembre de 2027. En la UNSJ advirtieron que el panorama todavía depende de la evolución de la nieve acumulada y del clima en los próximos meses. A eso se suma la incidencia de El Niño, fenómeno que puede traer más lluvias e inestabilidad, mientras áreas del Gobierno provincial ya iniciaron tareas preventivas sobre el cauce del río San Juan.