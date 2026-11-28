A las 17 del sábado, la provincia quedó primera en el registro de calor del país. Otras localidades también superaron marcas elevadas.

San Juan volvió a ubicarse al tope del ranking de temperaturas de la Argentina. Este sábado, a las 17 horas, la provincia registró 35°C y quedó en el primer lugar del relevamiento difundido durante la tarde.

El dato importa porque muestra la intensidad de la jornada en una provincia donde las marcas extremas de calor tienen impacto directo sobre la actividad cotidiana, aunque el material disponible no detalla consecuencias operativas específicas. Detrás de San Juan se ubicaron Bahía Blanca, Santiago del Estero y San Rafael, entre otras localidades con temperaturas elevadas.

Ranking de las 17

El listado de los puntos más calurosos del país quedó conformado por San Juan, Bahía Blanca, Santiago del Estero, San Rafael, Neuquén, San Fernando del Valle de Catamarca, Termas de Río Hondo, Córdoba Observatorio, Merlo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La secuencia de registros confirma que el calor no se concentró en una sola región, sino que alcanzó a distintos puntos del país en la misma franja horaria. En ese contexto, San Juan quedó nuevamente en el centro del relevamiento nacional por temperatura.

El dato disponible cierra con una referencia puntual: el registro de 35°C a las 17 horas de este sábado. No se informaron, en el material de origen, nuevas mediciones posteriores ni previsiones oficiales sobre la evolución térmica para las horas siguientes.