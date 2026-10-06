Desde este jueves 8 de octubre, las personas interesadas en compartir un espacio de movimiento, socialización y recreación, pueden sumarse libremente a esta actividad que se extenderá inclusive en los meses de verano.

A partir de este jueves 8 de octubre, desde las 9:30 horas, las personas mayores que conviven en la Residencia del Adulto Mayor Eva Duarte compartirán con sus pares un taller de Bailoterapia.





Esta actividad es abierta, gratuita, para varones y mujeres a partir de los 65 años que sean o no parte de centros de jubilados y que puedan llegar hasta esta dependencia del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ubicada en el departamento Rivadavia. Este espacio tendrá lugar todos los martes y jueves, durante una hora. Solamente deberán asistir -sin necesidad de preinscribirse- con ropa cómoda y una botella de agua.





La propuesta estará a cargo de la profesora Mabel Páez, quien es parte del equipo Social de la Residencia y se basa en un trabajo de ejercitación física, música y recreación a partir de distintas técnicas y elementos de apoyo para fortalecer la coordinación motora, las funciones cognitivas de memoria, atención, concentración y la psicomotricidad fina. Además de reforzar el equilibrio, los reflejos y la estabilidad, fortalecer los músculos y la salud cardiovascular y respiratoria, reducir el stres.





Este tipo de acciones permiten abordar aspectos como la socialización entre pares, la estimulación y el retraso del deterioro cognitivo, además de favorecer la autoestima y la confianza.





Las clases de Bailoterapia se van a extender inclusive hasta los meses de verano.