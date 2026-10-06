El Gobierno provincial habilitará un espacio en el Teatro del Bicentenario para firmas sanjuaninas. La participación será gratuita, con cupos limitados y selección previa.

Las empresas sanjuaninas de alimentos y bebidas podrán exhibir, degustar y vender sus productos durante el Ironman Completo y 70.3, en el marco de la llegada de atletas y turistas a la provincia. La iniciativa surge de una articulación entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El objetivo oficial es vincular la competencia internacional con la oferta productiva local.

El espacio funcionará del 28 de octubre al 1 de noviembre, de 11 a 21, en el playón de estacionamiento del Teatro del Bicentenario. Ese predio será utilizado como Centro de Exposición y Negocios para que los productores presenten su oferta durante los días del evento. La ubicación busca concentrar la circulación de visitantes en un punto de acceso definido.

Oferta local La propuesta apunta a mostrar a visitantes de otras provincias y de otros países productos típicos de San Juan, entre ellos vinos, aceites y delicatessen. Desde el área de Producción señalaron que la competencia deportiva representa una oportunidad para difundir el trabajo de los productores locales. El esquema combina promoción comercial con venta directa en un período de alta afluencia turística.

Inscripción y cupos La participación no tendrá costo, aunque los cupos serán limitados. Las empresas interesadas deberán completar una preinscripción antes del 16 de octubre en el formulario oficial. La presentación de esa solicitud no garantiza un lugar, ya que las postulaciones quedarán sujetas a un proceso de selección. Ese criterio define quiénes accederán al espacio disponible en el predio del teatro.