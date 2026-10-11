La presentación se realizó este sábado por la tarde en Las Lajas Centro Comercial. Participaron chicos con discapacidad y la actividad buscó acercar la música al público del paseo.

Durante la tarde de este sábado, el coro Escuela Ecos brindó un concierto en Las Lajas Centro Comercial, en una propuesta artística inclusiva orientada a la expresión, el aprendizaje y el encuentro.

La presentación estuvo a cargo de chicos con discapacidad, que compartieron su música con las personas que recorrían el paseo comercial mientras realizaban compras y otras actividades durante la jornada. La actividad se desarrolló en un espacio abierto al público y sumó una instancia cultural a la oferta del centro comercial.

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La iniciativa buscó acercar el arte a la comunidad y generar un ámbito de participación en el que la música funcionara como vehículo de integración. Según el material difundido, la propuesta se apoyó en el trabajo del coro y en la participación de sus integrantes como protagonistas de la presentación.

El concierto dejó una actividad cultural en el cronograma del centro comercial y puso en primer plano la participación de chicos con discapacidad en una instancia pública de acceso libre. No se informaron otros detalles sobre la organización ni sobre nuevas presentaciones previstas.