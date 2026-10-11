Durante la tarde de este sábado, el coro Escuela Ecos brindó un concierto en Las Lajas Centro Comercial, en una propuesta artística inclusiva orientada a la expresión, el aprendizaje y el encuentro.
La presentación estuvo a cargo de chicos con discapacidad, que compartieron su música con las personas que recorrían el paseo comercial mientras realizaban compras y otras actividades durante la jornada. La actividad se desarrolló en un espacio abierto al público y sumó una instancia cultural a la oferta del centro comercial.
La iniciativa buscó acercar el arte a la comunidad y generar un ámbito de participación en el que la música funcionara como vehículo de integración. Según el material difundido, la propuesta se apoyó en el trabajo del coro y en la participación de sus integrantes como protagonistas de la presentación.
El concierto dejó una actividad cultural en el cronograma del centro comercial y puso en primer plano la participación de chicos con discapacidad en una instancia pública de acceso libre. No se informaron otros detalles sobre la organización ni sobre nuevas presentaciones previstas.