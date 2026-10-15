La cruzada nacional de la Revista Rieles arribará el sábado a San Juan. La carga se distribuirá entre comedores y familias de varios departamentos.

El Tren Solidario partió en la tarde-noche del miércoles 14 de octubre desde la estación bonaerense de Haedo con destino a San Juan, en el marco de su 63ª cruzada nacional impulsada por la Revista Rieles. La formación traslada a unos 200 pasajeros voluntarios y reúne más de 25 toneladas de alimentos no perecederos y otras colaboraciones. La iniciativa volverá a ingresar a la provincia por segunda vez consecutiva.

La llegada está prevista para la mañana del sábado 17 de octubre, con un dato de alcance institucional y ferroviario: una formación de pasajeros volverá a detenerse en Albardón después de 57 años. Ese será el acto central de bienvenida y marcará el inicio de la distribución de las donaciones recolectadas. El operativo involucra a comedores y familias vulnerables de la provincia.

Distribución prevista

Después del recibimiento, la ayuda será entregada de manera escalonada en Albardón, Caucete, Las Casuarinas —en el departamento 25 de Mayo— y Cañada Honda, en el departamento Sarmiento. La secuencia de entrega busca alcanzar a distintas comunidades con necesidades alimentarias y de asistencia. El esquema de reparto se extenderá durante los días posteriores a la llegada.

Agenda en Caucete

Luego del acto en Albardón, el tren seguirá viaje hacia Caucete, donde quedará estacionado desde la tarde del sábado 17 hasta el lunes 19 de octubre. Durante ese fin de semana, los vecinos podrán recorrer un museo itinerante con piezas de valor patrimonial. Entre ellas figuran el denominado coche papal, el coche reservado presidencial y dos unidades Pullman conservadas por el Ferro Club de Escalada.

Antecedente y motivo

Según contó Sergio Rojas, director de la cruzada, el regreso de la formación a la provincia también responde al cumplimiento de una promesa asumida por los voluntarios con la Difunta Correa. La cruzada combina la recolección de ayuda con una actividad de difusión ferroviaria y patrimonial. La continuidad del operativo quedará atada al cronograma de arribo, al acto en Albardón y a la posterior distribución de las donaciones en los departamentos alcanzados.