La jornada tendrá nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones en distintos momentos. La mínima será de 15°C y por la noche bajará a 25°C.

San Juan tendrá este martes 17 de noviembre una jornada de inestabilidad, con chaparrones probables desde la madrugada y hasta la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo prevé una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 30°C para la tarde. Ese rango térmico, junto con la nubosidad variable, configura un cuadro de tiempo cambiante a lo largo del día, con impacto directo en la actividad al aire libre y en la circulación urbana.

Durante la mañana, el cielo se mantendría mayormente nublado y con brisa del sector este. En las primeras horas del día podrían registrarse chaparrones, de acuerdo con la previsión oficial. La continuidad de esas condiciones obliga a seguir la evolución del frente durante el resto de la jornada.

Persistencia de la inestabilidad En la tarde, el SMN también contempla probabilidad de chaparrones, mientras que hacia la noche las precipitaciones seguirían siendo posibles. En ese tramo, la temperatura descendería hasta ubicarse en torno de los 25°C, lo que marcaría un alivio respecto del pico previsto para la tarde.

La referencia vigente para San Juan es, por lo tanto, un día con variaciones térmicas moderadas y chance de lluvias intermitentes. El dato central a seguir será la evolución de las precipitaciones en las próximas horas, dado que el pronóstico oficial mantiene la inestabilidad durante gran parte de la jornada.