La jornada del sábado 10 de octubre se mantendrá fresca, con mínima de 10°C. El viento rotará entre el sureste, sur y suroeste.

El sábado 10 de octubre llegará a San Juan con una máxima de 16°C y cielo mayormente nublado durante gran parte del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima prevista es de 10°C, en una jornada sin cambios bruscos en las condiciones generales. El dato central para la actividad diaria será la persistencia de nubosidad y temperaturas frescas.

Durante la madrugada, el SMN anticipa cielo nublado y una brisa del sector sureste. Por la mañana, el escenario se mantendrá similar, con nubosidad predominante y viento del sur. Ese comportamiento marca continuidad en la cobertura nubosa desde las primeras horas del día.

Sin variaciones térmicas relevantes Hacia la tarde, el pronóstico mantiene el cielo mayormente nublado y una brisa del suroeste, con la temperatura máxima en 16°C. No se informan precipitaciones en el parte difundido, por lo que el rasgo dominante seguirá siendo la nubosidad. Para los sectores que dependen de la actividad al aire libre, el dato operativo será la combinación de baja amplitud térmica y viento leve.

En la noche, el tiempo se mantendrá fresco y con abundante nubosidad, mientras el viento volverá a soplar desde el sur. La temperatura descenderá hasta los 11°C, de acuerdo con el SMN. El pronóstico deja como variable a seguir la evolución del cielo en las próximas actualizaciones oficiales del organismo.