El Servicio Penitenciario Provincial presentó cuatro nuevos programas de intervención criminológica, impulsados por la Oficina del Organismo Técnico Criminológico. La propuesta incorpora estrategias interdisciplinarias y herramientas profesionales adaptadas a distintas necesidades de la población penitenciaria.
Los programas contemplan el abordaje de mujeres y disidencias, la promoción de masculinidades sin violencia, la intervención psicosocioeducativa con personas condenadas por delitos contra la vida y el tratamiento interdisciplinario de las violencias sexuales. Cada línea de trabajo propone una metodología específica para intervenir sobre factores vinculados a la conducta delictiva y desarrollar recursos personales y vinculares.
Según la presentación oficial, estas intervenciones buscan promover cambios sostenidos en las conductas, favorecer el desistimiento del delito y acompañar la construcción de nuevos proyectos de vida. El esquema se apoya en la planificación, el seguimiento y la participación de profesionales especializados, de acuerdo con los objetivos de cada programa.
Con este lanzamiento, el Servicio Penitenciario Provincial avanza en la actualización de sus prácticas y en la incorporación de herramientas técnicas para el tratamiento criminológico. La iniciativa se inscribe en una política orientada a la prevención, la reinserción social y la seguridad pública, aunque el comunicado no detalla plazos de implementación ni metas cuantificables.
La actividad fue encabezada por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; el director del SPP; autoridades del Servicio Penitenciario y efectivos. La presentación dejó abierta la etapa de aplicación de los programas dentro del sistema penitenciario provincial.