Las iniciativas apuntan a factores asociados a la conducta delictiva y a procesos de cambio en la población penitenciaria.

El Servicio Penitenciario Provincial presentó cuatro nuevos programas de intervención criminológica, impulsados por la Oficina del Organismo Técnico Criminológico. La propuesta incorpora estrategias interdisciplinarias y herramientas profesionales adaptadas a distintas necesidades de la población penitenciaria.

Los programas contemplan el abordaje de mujeres y disidencias, la promoción de masculinidades sin violencia, la intervención psicosocioeducativa con personas condenadas por delitos contra la vida y el tratamiento interdisciplinario de las violencias sexuales. Cada línea de trabajo propone una metodología específica para intervenir sobre factores vinculados a la conducta delictiva y desarrollar recursos personales y vinculares.

Según la presentación oficial, estas intervenciones buscan promover cambios sostenidos en las conductas, favorecer el desistimiento del delito y acompañar la construcción de nuevos proyectos de vida. El esquema se apoya en la planificación, el seguimiento y la participación de profesionales especializados, de acuerdo con los objetivos de cada programa.

Con este lanzamiento, el Servicio Penitenciario Provincial avanza en la actualización de sus prácticas y en la incorporación de herramientas técnicas para el tratamiento criminológico. La iniciativa se inscribe en una política orientada a la prevención, la reinserción social y la seguridad pública, aunque el comunicado no detalla plazos de implementación ni metas cuantificables.

La actividad fue encabezada por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; el director del SPP; autoridades del Servicio Penitenciario y efectivos. La presentación dejó abierta la etapa de aplicación de los programas dentro del sistema penitenciario provincial.