El organismo provincial intervino durante el último mes en casos de adulteración e identificación irregular. También halló vehículos requeridos por la Justicia de distintas jurisdicciones.

El Registro Único de Verificación de Automotores y Autopartes (RUPVAA) registró 15 actuaciones durante el último mes por vehículos con irregularidades en sus identificaciones o con pedidos de secuestro judicial. El organismo depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y actuó en tareas de verificación e investigación. Los casos incluyeron adulteraciones de motor y cuadro, además de unidades requeridas por distintas causas judiciales.

Entre las situaciones detectadas hubo automotores con números de motor o cuadro adulterados o devastados, y motocicletas cuyos datos de identificación correspondían a dominios con requerimientos judiciales vigentes. También se identificaron pedidos de secuestro vinculados con investigaciones por homicidio, estafas y delitos informáticos. El dato muestra el alcance de los controles técnicos y registrales para establecer la trazabilidad de cada unidad.

Casos relevados

Entre las intervenciones informadas figura un Fiat Cronos con pedido de secuestro de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa por homicidio. También se verificó una motocicleta Honda Wave 110 cuyos números de motor y cuadro correspondían a un dominio con pedido de secuestro de la Comisaría 6ta. En ambos casos, la verificación permitió detectar la situación registral antes de que la unidad siguiera circulando sin control.

A esos procedimientos se sumaron una motocicleta Benelli TNT requerida por la UFI de Delitos Informáticos y Estafa y otra Honda Twister cuyos datos de identificación correspondían a un dominio con pedido de secuestro de la provincia de Mendoza. La información oficial no detalla en este tramo el estado procesal de esas causas, pero sí confirma que los requerimientos judiciales estaban vigentes al momento de la actuación del organismo.

Adulteraciones detectadas

El trabajo del RUPVAA también alcanzó vehículos con signos de adulteración en sus identificaciones. Entre ellos se mencionan una Toyota Corolla Cross, una Toyota Hilux, una Peugeot Partner, un Fiat Argo, un Toyota Corolla y un camión Mercedes-Benz con adulteración en el número de motor. Además, se detectaron motocicletas con números de motor o cuadro adulterados o con bases de identificación devastadas.

Según el organismo, estas intervenciones resultan relevantes porque permiten detectar maniobras destinadas a ocultar la identidad real de un vehículo, dificultar su trazabilidad o introducir en circulación automotores con documentación e identificaciones irregulares. En ese esquema, la verificación técnica se integra con el análisis de datos registrales y con la información que surge de requerimientos judiciales. El trabajo también aporta elementos para investigaciones en curso y para las fuerzas de seguridad que intervienen en el control del parque automotor.

La dependencia provincial sostuvo que su labor fortalece las herramientas de prevención e investigación del delito automotor y contribuye a proteger el patrimonio de los sanjuaninos. En lo inmediato, el dato a seguir es la continuidad de estos controles y las derivaciones judiciales que puedan surgir de las actas labradas por el organismo. La nota oficial no precisó nuevas medidas, pero sí confirmó que las verificaciones seguirán como parte de las políticas de seguridad de la provincia.