El gobernador anunció una intervención de 22 kilómetros en la Ruta Nacional 150 y resaltó el plan de 2.240 viviendas. También dijo que recibió una invitación para la visita del Papa a la Argentina.

El gobernador Marcelo Orrego confirmó que recibió una invitación para participar de la visita del Papa a la Argentina y, en el mismo acto, anunció una intervención de 22 kilómetros en la Ruta Nacional 150. Además, destacó el plan provincial de 2.240 viviendas y vinculó esas obras con la actividad económica y el empleo en San Juan.

Inauguración educativa Orrego encabezó la apertura de la Escuela Werfield Salinas, de nivel secundario, en el departamento Chimbas. El establecimiento cuenta con casi 1.000 metros cuadrados cubiertos, más de 80 docentes y una matrícula de 228 estudiantes, según precisó el mandatario. También señaló que se habilitaron nuevos cupos para ampliar la capacidad de la institución.

Durante el diálogo con la prensa, el gobernador sostuvo que la inversión en infraestructura educativa tiene impacto directo en la formación de los estudiantes. “Siempre siento una enorme felicidad cuando uno tiene la oportunidad de inaugurar una escuela, porque evidentemente estamos trabajando para el futuro de los sanjuaninos”, manifestó. La inauguración se inscribe en la agenda de obras públicas que la gestión provincial viene presentando en distintos departamentos.

Ruta Nacional 150 Orrego adelantó que en el departamento Iglesia se ejecutará una intervención sobre un tramo de 22 kilómetros de la Ruta Nacional 150, entre Las Flores y Colola. El gobernador indicó que se trata de un pedido de larga data de los vecinos y sostuvo que la obra tendrá efectos sobre la circulación cotidiana en esa zona. También afirmó que mejorar la conectividad puede favorecer actividades como la minería, la agroindustria y el turismo en el interior provincial.

En ese punto, aclaró que paralelamente hay una evaluación técnica para una transformación más amplia de la traza, aunque el anuncio concreto corresponde a ese primer tramo. La definición deja abierta la posibilidad de nuevas etapas, pero por ahora no fueron informados plazos ni financiamiento para el resto de la ruta. El avance de la obra dependerá de esa instancia técnica y de las decisiones posteriores sobre su alcance total.

Viviendas y empleo El mandatario también se refirió al programa habitacional que contempla la construcción de 2.240 viviendas distribuidas en distintos puntos de San Juan. Dijo que las obras anunciadas integran un esquema de inversión que, a su criterio, apunta a dinamizar la economía provincial y a generar puestos de trabajo. “Los sanjuaninos tenemos que entender que es fundamental tener infraestructura para que se generen inversiones, y las inversiones generan trabajo. A mí lo que me importa es generar trabajo para todos los sanjuaninos”, sostuvo.

Orrego cerró sus declaraciones con una referencia a la relación entre infraestructura, inversión y desarrollo productivo. En paralelo, la invitación que dijo haber recibido para la visita del Papa a la Argentina quedó planteada como un dato político de alcance nacional, sin más precisiones sobre fecha o agenda. Por ahora, los anuncios concretos que quedaron expuestos son la obra en la Ruta Nacional 150 y el programa de 2.240 viviendas.