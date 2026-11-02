El Consejo de la Magistratura definió la terna de candidatos para cubrir el cargo vacante en la Cámara de Apelaciones de Paz de San Juan. La nómina quedó integrada por Facundo Orlando Acosta, Roberto Pablo Farina y María Gimena Ortiz. El cortista Marcelo Lima presidirá el proceso, en reemplazo de Juan José Victoria, quien se excusó de intervenir porque entre los inscriptos estaba su hermana, María Julieta Victoria.

La definición de esta terna era uno de los puntos pendientes después de que el organismo diera a conocer las listas de candidatos para el Tercer Juzgado de Familia y el Séptimo Juzgado Civil. Los concursos fueron convocados para cubrir tres cargos en el Poder Judicial, aunque el trámite referido a la Cámara de Paz tuvo una particularidad en la conformación del evaluador. Esa instancia quedó a cargo de Marcelo Lima por la excusación de Juan José Victoria.

Antecedentes del cargo El puesto quedó vacante tras la jubilación por invalidez de Víctor Bazán. A esa salida se sumó el fallecimiento de Juan Luis Romero, por lo que la cámara quedó integrada por un solo miembro, Fernando Vargas. La cobertura de ambas vacantes resulta necesaria para recomponer la integración del tribunal y sostener su funcionamiento ordinario.

La Cámara de Diputados ya designó al reemplazante de Romero: el abogado bloquista Alejandro Genest. Con esa designación, el tribunal avanzaría en la recuperación de su integración mientras continúa el concurso para cubrir la otra vacante. El avance institucional depende ahora de la etapa siguiente del proceso de selección, que todavía no concluyó.

Función judicial La Cámara de Apelaciones de Paz revisa las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz. Entre los asuntos que llegan a esa instancia figuran disputas por desalojos, conflictos vinculados con contratos de locación y juicios ejecutivos, entre otros procesos. Con la terna ya definida, el procedimiento entrará en la etapa de entrevistas, paso previo a la selección final de quien ocupará el cargo.