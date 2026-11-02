El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizó el Pitch Day de la segunda edición del Concurso Innovación Startup 2026. La iniciativa busca impulsar nuevos emprendimientos innovadores y fortalecer el ecosistema provincial de innovación.

Diez proyectos preseleccionados expusieron sus propuestas ante un jurado con referentes de la industria, la minería, la tecnología y el sector empresarial. Al cierre de la jornada, cinco emprendimientos resultaron ganadores y cada uno recibirá $5 millones, además de un proceso de incubación personalizado con asistencia técnica especializada.

Del evento participaron el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán von Euw, y el director de Transferencia e Innovación, Carlos Gallardo, junto a representantes institucionales, emprendedores y los equipos en competencia. El jurado estuvo integrado por Leonardo de la Vega, de la Unión Industrial de San Juan; Francisco Pontoriero, del sector tecnológico; Eleonora Pinto, de CASETIC; Valentina Mana Radi, de la Cámara Minera de San Juan; y César José Forciniti, de CASEMI.

Los cinco proyectos premiados aplican biotecnología, software, sensores y análisis de datos a problemas de sectores clave de la provincia: minería, uso del agua, vitivinicultura y salud. Según explicaron desde el Gobierno, estas soluciones también responden a necesidades de otros mercados, lo que abre posibilidades de adaptarlas y escalarlas.

VERAE integra datos biométricos con altitud, tareas y rotación para seguir la evolución de cada trabajador minero entre controles. Sherlock, de TeraObject, monitorea temperatura, energía y otras variables para anticipar fallas en procesos críticos de minería, alimentos, salud y energía.

Fervere Yeasts desarrolla levaduras regionales de Pedernal, Calingasta y Tulum listas para usar en bodega, con el objetivo de dar identidad de origen a los vinos y reducir la dependencia de levaduras importadas. Riego Inteligente aplica GPS y modelos predictivos para que los camiones mineros sepan dónde y cuándo regar, buscando reducir el consumo de agua y combustible.

VitalTasks AI centraliza agenda, cobros, obras sociales e historia clínica para clínicas privadas, con un asistente de inteligencia artificial (IA) para la gestión de turnos. Con esta segunda edición, el Gobierno de Marcelo Orrego reafirmó su apuesta por la innovación como herramienta de desarrollo económico y productivo en la provincia.