Este viernes 9 de octubre continuarán los trabajos de repavimentación en calle Sarmiento, entre avenida José Ignacio de la Roza y calle Mitre.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan lleva adelante el Plan 50 Cuadras, que contempla la recuperación de 87.500 metros cuadrados de calzada en distintas arterias de la Ciudad.





Hasta el momento, se completaron 70.875 metros cuadrados, equivalentes al 81 por ciento de la superficie prevista.

En el marco de las obras de infraestructura que se ejecutan en la Ciudad, y como refuerzo de información por obra de cloacas, se informa que del 6 al 20 de octubre permanecerá interrumpido el tránsito en calles Laprida y Alvear, en el tramo comprendido por Alvear desde San Rafael hasta Laprida, y Laprida desde Alvear hasta Toranzo, en inmediaciones de Plaza Italia.