La provincia informó un avance de casi el 100% en las obras del paseo de Rivadavia. La tirolesa quedará para una etapa posterior y se evalúa restaurar 42 bustos.

El Parque Aventura de la Quebrada de Zonda quedará habilitado este verano, según la planificación difundida por la Secretaría de Turismo, tras una remodelación que registra un avance de casi el 100%. El predio, de siete mil hectáreas entre Rivadavia y Zonda, fue intervenido por etapas para sumar infraestructura y servicios en un área que hasta ahora tenía uso limitado. La apertura se proyecta para los meses de mayor demanda turística, aunque todavía no hay una fecha exacta confirmada.

Obras y accesibilidad El secretario de Turismo, Juan Castañares, explicó que la intervención se ejecutó por etapas por acuerdo entre la provincia y el municipio, con un master plan que se fue desagregando según prioridades. Entre los trabajos ya concluidos mencionó un veredín de hormigón con baldosas podotáctiles, rampas de acceso, pergolados metálicos y techados térmicos. También se incorporaron accesos para personas con discapacidad, en línea con la intención oficial de ampliar el uso del paseo.

La obra abarca desde el monumento al ciclista hasta el sector del piletón. En los sectores tres a seis se prevén locales gastronómicos, un almacén, parrilleros, mesas, bancos y dispensarios de agua. Castañares indicó que el sector tres y cuatro ya están en la etapa final e incluirán un buffet, mientras que el sector cinco contará con una proveeduría. Las cantinas serán concesionadas para prestar servicio gastronómico dentro del predio.

Iluminación y uso recreativo Uno de los cambios más visibles es la nueva iluminación nocturna del paseo, junto con la recuperación de una construcción que estaba abandonada y había sido usada como baño. El funcionario señaló que esa estructura fue puesta en valor y que el resultado se apreciará especialmente de noche por el nivel de iluminación instalado. Además, el parque sumó una zona de calistenia, es decir, ejercicios de fuerza con el propio peso corporal, pensada para público joven.

La apertura no incluirá todavía la tirolesa de cerro a cerro, una de las atracciones previstas para el complejo. El Ministerio pidió estudios de seguridad a la Universidad Nacional de San Juan antes de habilitar ese servicio, según precisó Castañares. El funcionario sostuvo que la certificación busca verificar el tensado de los cables y anticipó que, una vez cumplido ese paso, podría avanzarse con la concesión de un servicio de turismo aventura.

Patrimonio y próximos pasos En paralelo, la provincia proyecta restaurar el Jardín de los Poetas, ubicado en la rotonda de ingreso a la quebrada y bajo la órbita de la Dirección de Patrimonio. Castañares informó que el conjunto tiene 42 bustos y que no todos se encuentran en buenas condiciones, por lo que se evalúa su reestructuración. La intervención quedaría como una nueva etapa dentro del esquema de jerarquización turística aplicado también en otros espacios provinciales como la Difunta Correa y el Dique Punta Negra.