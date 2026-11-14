El país y San Juan vivió una semana cargada de emociones, entre mezclas con la religión, la pasión por el fútbol y la visibilidad del Orgullo LGBT+. Una socióloga analizó el panorama y resumió todo en la necesidad de pertenecer y en creer, en medio de momentos complicados.

El papa León XIV reunió a más de 6 millones de personas en las distintas actividades realizadas en Argentina.





El Papa, Boca, Desamparados y el Orgullo. Cuatro expresiones completamente diferentes que convocaron a miles de personas. La semana que termina, justamente, fue un fiel reflejo de ello, con eventos que marcaron a los sanjuaninos y a todo el país. En ese marco, una especialista analizó cómo conviven las distintas formas de manifestación cultural en la provincia y en la Argentina, al mismo tiempo que destacó que la necesidad de creer es propia de los connacionales, sobre todo, en momentos difíciles.

La socióloga Rosa Figueroa dialogó al respecto con TELESOL DIARIO y recurrió a uno de los clásicos de la disciplina, Émile Durkheim, para explicar cómo se construyen los sentimientos colectivos. "Durkheim era un sociólogo que siempre tenía su mirada sobre el orden, pero cuando pensaba en lo colectivo decía que hay cuestiones que no son una suma de individualidades, sino que se construyen como un sentimiento colectivo. Las pasiones forman parte de ese sentimiento colectivo", analizó.

En ese sentido, consideró que estas expresiones tienen una relación directa con la cultura y con aquello que se construye socialmente, más allá de las posiciones individuales de cada persona.

En relación con la visita del Papa León XIV, para Figueroa, la convocatoria que generó también debe entenderse a partir de la experiencia que significó tener un pontífice argentino y de la expectativa que quedó pendiente por la visita de Francisco al país.





"Después de haber tenido un Papa argentino, que creo que los argentinos esperamos tener esa visita de Francisco, que no sucedió, entonces cuando se espera León XIV creo que se espera también, porque de alguna manera es como recibir a Francisco", sostuvo.

Además, destacó que la movilización no estuvo limitada a quienes participan habitualmente de la Iglesia Católica, sino que también convocó a personas más alejadas de la religión. "No solo han estado y han adherido y se han movilizado fuertemente para ver al Papa quienes son parte de la Iglesia Católica como personas que permanentemente están formando parte de ella, sino también personas que están un poco más alejadas de las cuestiones religiosas. Se ha visto una adhesión muy fuerte en esta venida del Papa", planteó.

La necesidad de ser parte de las masas

El pasado sábado 7/11 se hizo la 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de Buenos Aires. El 28/11 será el turno de San Juan. Además, la socióloga introdujo la necesidad de los sanjuaninos y los argentinos en general de reunirse, manifestarse y encontrar espacios donde puedan sentirse escuchados. Para ella, el contexto económico y social que atraviesa el país también ayuda a comprender por qué acontecimientos como la llegada del Sumo Pontífice generan semejante convocatoria.

"Me parece que a los argentinos hoy se muestra en esto una necesidad de juntarse, de manifestarse, de ser escuchados. Me parece que hay mucha gente que lo está pasando bastante mal y de alguna manera la venida del Papa ha logrado captar todo eso", mencionó.

En esa misma línea, se refirió a los distintos acontecimientos de la semana y consideró que, aunque tienen motivaciones diferentes, todos representan expresiones de lo colectivo. Por un lado, la llegada del Papa; por otro, el logro de Boca al conseguir el título de la Tabla Anual y volver a celebrar un campeonato. A su vez, en San Juan, Desamparados atraviesa un buen momento en el Regional Amateur y logró consagrarse campeón de la Liga Sanjuanina después de una sequía de 35 años. A esto se sumó la Marcha del Orgullo LGBT+, en un contexto marcado por las agresiones contra trabajadoras sexuales trans en Buenos Aires.

Boca consiguió un título, tras tres años y también despertó movilizaciones en todo el país, incluyendo caravanas en San Juan.





"Todas son manifestaciones de lo colectivo, porque en todas ha habido esta cuestión de la suma de voluntades para formar esta cuestión colectiva. Pero son todas también diferentes", explicó Figueroa.

Sobre la movilización por la diversidad sexual, en Buenos Aires, hizo una observación particular. Consideró que, si bien históricamente fue un espacio de celebración y expresión de las identidades, en la actualidad volvió a adquirir una fuerte dimensión de protesta.

"Lo del Orgullo Gay es una cosa interesantísima la que pasa porque me parece que hace unos años atrás las Marchas del Orgullo eran, y siguen siendo, espacios de mucha alegría y mucha manifestación. Pero hoy se vuelven a cargar de una cuestión bien marcada por la protesta", sostuvo.

"Me parece que también ha sido convocante en parte por eso. Y en parte la Marcha del Orgullo desde que se instaló siempre con esa alegría, con ese mostrarse, con ese caminar con orgullo por las calles", añadió sobre la movilización, que en San Juan se hará el sábado 28 de noviembre .

Para Figueroa, la necesidad de encontrarse con otros adquiere una dimensión todavía mayor cuando la sociedad atraviesa dificultades. "En los momentos donde hay crisis, o las crisis económicas que nosotros estamos viviendo, que no son solamente económicas, son también crisis muy sociales, hay como mucha necesidad de lo colectivo. Hay mucha necesidad de juntarse con otro, de estar con otro", describió.

La especialista aclaró que no todas estas movilizaciones tienen un carácter de protesta. En el caso de la visita del Papa, consideró que también existe una fuerte necesidad de creer y encontrar esperanza en algo.

"Ha sido una peregrinación de fe, una necesidad de creer en algo también. Creo que también hay mucho de eso. Hay mucha necesidad de creer. Y el discurso del Papa, que trae el recuerdo, la impronta de Francisco, creo que a los argentinos les llega muy fuerte", expresó.

Cabe destacar que desde San Juan partieron al menos 10.000 personas hacia Buenos Aires o Córdoba, con el objetivo de estar cerca del Sumo Pontífice. Para la socióloga, este tipo de experiencias también permite comprender el valor que adquiere compartir un acontecimiento multitudinario con otras personas.

En lo social, sentimos necesidad de sentirnos parte





La socióloga, Rosa Figueroa.





Para Figueroa, cada persona tiene la necesidad de pertenecer a algo que vaya más allá de su entorno íntimo. La familia y los espacios cotidianos no siempre alcanzan para satisfacer esa búsqueda de identificación y reconocimiento colectivo.

"Yo creo que en lo social necesitamos sentirnos parte de algo, sentirnos parte de algo más que nosotros mismos, familia, que nuestro espacio pequeño. Necesitamos sentirnos parte de algo y formar parte de estas manifestaciones colectivas nos hace sentir que somos parte de algo mucho más grande", comentó.

En esa línea, también consideró que los acontecimientos que se esperan durante mucho tiempo pueden adquirir un significado especial cuando finalmente suceden. Lo relacionó con la llegada del Papa, pero también con los festejos deportivos que se vivieron durante la semana.

"Se juntan varias cosas, una son estas cuestiones que vos decís de, bueno, está sucediendo algo que se esperaba, que se esperaba y que ha sido mucho tiempo que no sucedía, pero a su vez también es como que se junta con esta necesidad de lo colectivo, esta necesidad de lo colectivo ante, qué sé yo, la falta de trabajo, ante el que no llegás a fin de mes", planteó.

Y agregó que, en medio de ese escenario, poder compartir una alegría o encontrar un espacio donde sentirse escuchado también tiene un valor importante para las personas.

El fútbol, la pasión que une a todos los argentinos

El fútbol, la pasión que nos une sin importar religión, edad, ni ideologías.







Al referirse a los logros de Boca y, sin ir más lejos, de Desamparados, Figueroa aseguró que el fútbol es uno de los elementos más arraigados en la identidad argentina y que atraviesa a la sociedad independientemente del género y la edad.

"Si hay algo instalado culturalmente en la identidad argentina es el fútbol. Independientemente del género, de la edad, el fútbol cruza y marca a los argentinos con una pasión bárbara", afirmó.

Hinchas de Desamparados festejaron la Liga Sanjuanina tras 35 años y saldrán en masa hasta San Luis, por el Regional Amateur.





Incluso, utilizó lo ocurrido con Sportivo Desamparados para ejemplificar cómo esa pasión se transmite entre generaciones y convoca a familias enteras. La socióloga vive a una cuadra de la cancha del club y fue testigo de los festejos por el campeonato conseguido después de tantos años.

"Yo vivo a una cuadra de la cancha de Sportivo Desamparados. No sabés lo que ha sido esta semana, porque Sportivo después de no sé cuántos años ganó un campeonato. Han festejado hasta, y vos ves, quienes van a la cancha o quienes festejan, familias enteras. O sea, chicos, chicas, jóvenes, niños, familias, gente grande", contó.

Para la especialista, lo que sucede con Boca también forma parte de esa identidad compartida y de una pasión que logra convocar a multitudes en distintos puntos del país.

¿En qué creen los sanjuaninos?









La respuesta sobre en qué cree el sanjuanino, al igual que el resto de los argentinos, no es sencilla. La propia socióloga reconoció que se trata de una pregunta amplia y que las creencias pueden modificarse con el paso del tiempo y según los distintos contextos sociales y políticos.

"Es que la verdad que es difícil esa pregunta. ¿En qué creen los argentinos? Y creo que es bastante variante. Si nosotros vemos el comportamiento electoral, vemos que los argentinos en un momento creen en una cosa y en otro momento creen en otra. Pero hay cuestiones que sí están instaladas y que sí son fuertes", sostuvo.

Entre ellas, destacó nuevamente al fútbol como una de las expresiones culturales más arraigadas, pero también puso el foco en la religiosidad, un aspecto que consideró que mantiene una presencia importante en la sociedad argentina.

"Creo que mucho se ha dicho, mucho se ha pensado sobre que la cuestión religiosa se había apagado de alguna manera. Bueno, lo que ha sucedido en estos días, pero lo que viene sucediendo desde el 2013, cuando se convierte en Papa Francisco, es muy fuerte en relación a la cuestión religiosa en nuestro país", analizó.

Finalmente, remarcó que Argentina continúa siendo un país con una fuerte tradición religiosa, aunque conviven distintas expresiones de fe. "Nuestro país es un país con una alta religiosidad. Y si bien hay manifestaciones religiosas que no son la católica, que no son únicamente la católica, pero son menores en relación a otros países. Entonces hay una identidad muy fuerte en relación a eso", concluyó.