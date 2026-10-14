La UNSJ abrió una propuesta de iniciación y desarrollo en levantamiento olímpico de pesas. Las clases son gratuitas y se dictan en El Palomar .

El Campo de Deportes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), conocido como El Palomar, cuenta con una Escuela de Iniciación y Desarrollo de Levantamiento Olímpico de Pesas destinada a niños y adolescentes de entre 10 y 15 años. La propuesta apunta a acercar a ese grupo etario a una disciplina olímpica mediante formación técnica y trabajo sobre capacidades físicas. En términos deportivos, se trata de un espacio de ingreso y continuidad para una práctica que exige aprendizaje progresivo y supervisión especializada.

Las actividades son gratuitas y se desarrollan los lunes y miércoles, de 9 a 11, y los sábados, de 12 a 13.30, en las instalaciones del complejo universitario. Ese esquema horario permite una asistencia regular durante la semana y concentra parte de la actividad en el fin de semana. La gratuidad amplía el acceso a familias que busquen una alternativa de formación deportiva sin costo de arancel.

Conducción técnica Las clases están a cargo del profesor Santiago Galdeano, quien brinda orientación y acompañamiento durante el proceso de iniciación y desarrollo deportivo. El trabajo docente es central en esta disciplina, porque la enseñanza de las técnicas de levantamiento requiere corrección de movimientos y seguimiento de la evolución física de cada participante. El programa se presenta como un espacio formativo más que competitivo, al menos en esta etapa inicial.

Inscripción e información Las familias interesadas pueden comunicarse con Santiago Galdeano al 2644 86-2954 para obtener más información o consultar por la inscripción. La actividad se enmarca en las propuestas de promoción y desarrollo deportivo impulsadas en la provincia, con acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan. Ese respaldo institucional ubica la iniciativa dentro de una política pública de promoción del deporte de base y de acceso temprano a disciplinas olímpicas.

Marco provincial La existencia de esta escuela en el ámbito universitario suma una oferta específica para edades formativas dentro de la estructura deportiva local. Su continuidad dependerá de la demanda de inscriptos y de la programación que mantenga el complejo de El Palomar. Por el momento, la referencia operativa para consultas sigue siendo el contacto informado por la organización.