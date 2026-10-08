El 17 salió a la cabeza en el sorteo del miércoles 7 de octubre y generó un salto de banca. La Caja de Acción Social abonó el 100% de los premios.

La Quiniela Oficial de San Juan registró este miércoles 7 de octubre un salto de banca en el Sorteo Vespertino N° 7390, luego de que el número 17 saliera a la cabeza. El resultado concentró una cantidad importante de aciertos entre los apostadores de la provincia y obligó a pagar la totalidad de los premios correspondientes al sorteo. En ese marco, la Caja de Acción Social confirmó que abonó el 100% de los montos sin prorrateos ni reducciones.

El salto de banca se produce cuando la cantidad de apuestas ganadoras obliga al organismo a afrontar un pago superior al habitual para una extracción determinada. En este caso, la consecuencia fue la liquidación íntegra de los premios, según informó la propia Caja de Acción Social. La confirmación oficial implica que los ganadores no vieron recortados sus cobros por aplicación de mecanismos de distribución parcial.

Pago íntegro

La información difundida señala que la cobertura del premio se realizó de manera completa y sin ajustes sobre los importes previstos para el sorteo. Ese dato resulta relevante para los apostadores y para la administración del juego oficial, porque marca la capacidad de respuesta financiera del sistema ante una combinación de resultados con alta cantidad de aciertos. También deja registro de un episodio poco frecuente dentro de la operatoria diaria de la Quiniela Oficial.

Antecedente reciente

El material oficial agrega que el ambo ganador no ocupaba el primer lugar del turno vespertino desde el 10 de octubre de 2025. Ese antecedente funciona como referencia temporal dentro de la serie de resultados del juego y ayuda a dimensionar la particularidad del sorteo de este 7 de octubre. Para los jugadores, la confirmación del pago total cierra el proceso administrativo del sorteo y deja como variable a seguir la frecuencia con que se repitan este tipo de resultados.