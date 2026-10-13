La Municipalidad de la Ciudad de San Juan abrió una agenda de capacitaciones en el Museo de la Historia Urbana y el Punto Digital. Los encuentros incluyen venta por Internet, IA generativa y búsqueda de empleo.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través del Museo de la Historia Urbana (MHU) y el Punto Digital, puso en marcha una nueva edición de los Talleres TI, una propuesta gratuita orientada a brindar herramientas para el entorno digital.

La agenda se desarrollará durante octubre e incluye siete encuentros con distintas temáticas vinculadas al emprendimiento, la comunicación, la inteligencia artificial y la búsqueda de empleo. La iniciativa apunta a vecinos, emprendedores y personas interesadas en incorporar recursos digitales a sus actividades.

Agenda de encuentros

Las actividades previstas son el martes 6 de octubre a las 11 con Venta por Internet; el jueves 8 de octubre a las 11 con Fotografía de Producto; y el martes 13 de octubre a las 14 con Storytelling. También figuran el martes 20 de octubre a las 11 con una nueva edición de Venta por Internet, y el viernes 23 de octubre a las 11 con Emprendedurismo – BCRA.

La programación se completa el miércoles 28 de octubre a las 11 con Descubriendo IA generativa y el jueves 29 de octubre a las 11 con Herramientas para la búsqueda de empleo. Según la información oficial, algunos de esos encuentros comenzaron en los primeros días del mes.

Inscripción y acceso

Las inscripciones y la consulta de información sobre cada taller se realizan a través del Punto Digital de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. La información adicional está disponible en municipiosanjuan.gob.ar/servicios/punto-digital.

La continuidad de la agenda durante todo el mes deja abierta la posibilidad de nuevas consultas de cupos y asistencia por parte de los interesados, en una oferta de formación que combina contenidos de uso laboral y herramientas para actividades productivas.