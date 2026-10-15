La actividad se hará en la previa del Día de la Madre, con ventas de frutas y verduras, feria de emprendedores y artesanos. Será de 8 a 14 en avenida Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7.

El sábado 17 de octubre, el Mercado Frutihortícola de Pocito abrirá de 8 a 14 con una jornada especial por el Día de la Madre, que combinará ventas de frutas y verduras, una feria de emprendedores y artesanos, y espectáculos artísticos. La propuesta fue difundida por el intendente Fabián Aballay como una actividad orientada a reunir oferta comercial local y entretenimiento en un mismo espacio. La iniciativa se desarrollará sobre avenida Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7.

Durante la mañana, según destacó Aballay, los visitantes podrán comprar productos frescos para la mesa familiar en una fecha de alta demanda para el comercio de cercanía. El planteo municipal apunta a aprovechar el movimiento habitual del mercado y ampliarlo con la participación de emprendedores y artesanos del departamento. En ese esquema, la feria funcionará como un complemento de la actividad frutihortícola y no como un evento aislado.

Oferta local

La feria reunirá opciones de regalo elaboradas por emprendedores y artesanos, con productos hechos de manera local. El municipio no informó en el texto difundido cuántos expositores participarán ni si habrá costo de acceso para el público. Tampoco se precisaron mecanismos de organización, aunque la convocatoria se presenta como abierta a la comunidad.

El intendente Aballay señaló que la jornada incluirá también “shows artísticos” para acompañar la actividad y generar un espacio de encuentro y celebración. Esa programación apunta a extender la permanencia de los visitantes en el predio y a sumar circulación para los puestos de venta. En términos económicos, la combinación de comercio minorista, artesanías y espectáculos puede traducirse en mayor movimiento para productores y pequeños emprendedores de Pocito.

Agenda municipal

La actividad se inscribe en la agenda municipal previa al Día de la Madre, una fecha que suele concentrar compras de alimentos, obsequios y artículos de uso familiar. El Mercado Frutihortícola se presenta así como un punto de abastecimiento y, al mismo tiempo, como sede de una propuesta cultural de alcance local. La referencia horaria y el emplazamiento fueron confirmados en la comunicación difundida por el municipio.

La jornada quedará concentrada en la mañana del 17 de octubre, con cierre previsto a las 14. Para comerciantes, feriantes y consumidores, el dato operativo central es que la actividad se realizará en el predio de avenida Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7, en la franja horaria informada por la comuna.