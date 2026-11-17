El festival de Rawson se hará del 4 al 7 de febrero, con una noche gratuita y más de 40 artistas. El municipio prevé cambios en la organización, el patio de comidas y el estacionamiento.

El Festival Nacional del Médano de Oro celebrará sus 25 años con cuatro jornadas, del jueves 4 al domingo 7 de febrero, en Rawson. La primera noche tendrá entrada gratuita y coincidirá con la culminación de la cabalgata en honor al gaucho José Dolores. Las otras tres fechas tendrán un abono de $30.000 por las tres noches.

Organización y proyección En diálogo con Radio Mil20, el secretario de Gobierno de Rawson, Sebastián Chirino, sostuvo que la edición aniversario busca reforzar la identidad del departamento y ampliar el alcance del evento. El funcionario vinculó esa meta con la decisión del intendente de avanzar, junto al Concejo Deliberante, en la creación de una comisión especial de eventos estratégicos ligados a las industrias culturales, mediante una ordenanza aprobada a principios de año. Según explicó, la intención es profesionalizar el festival y aprovechar el movimiento económico que generan este tipo de encuentros.

Artistas y propuesta escénica Chirino indicó que la grilla incluirá a más de 40 artistas locales y que el 90% de la propuesta estará integrada por bailarines y músicos de San Juan. Entre las figuras nacionales mencionó a Lázaro Caballero, Cristian Herrera y Paquita Ocaño. También estarán las bandas sanjuaninas Omega y El Yeyo, con una oferta vinculada al cuarteto. A esa programación se sumarán música del recuerdo, humoristas y DJs, entre ellos DJ Jonny Monzón, animador oficial de la fiesta de Jesús María, y el DJ local Danilo Acosta.

Destreza criolla y servicios La organización también prevé actividades de destreza criolla y jineteadas, en coordinación con la Federación Gaucha de San Juan. Chirino señaló que el festival es uno de los encuentros centrales para las agrupaciones gauchas de la provincia y que existe expectativa entre quienes integran ese sector. En paralelo, el municipio prepara cambios en el patio de comidas: se publicarán bases y condiciones para concursar por los espacios gastronómicos, con el objetivo de mejorar la oferta y las condiciones del predio.

Infraestructura y capacidad Además, el secretario confirmó que trabajan para ampliar en 40% la capacidad del estacionamiento, a partir de un acuerdo con propietarios de fincas cercanas. La iniciativa involucra a distintas áreas municipales, entre ellas la Secretaría de Obras y Desarrollo Humano. Chirino afirmó que sostener el festival implica un esfuerzo para el municipio, pero lo presentó como una decisión orientada a preservar las tradiciones y la identidad cultural de Rawson. La variable a seguir es la implementación de la convocatoria gastronómica y la ejecución de las mejoras previstas antes del inicio del festival.