Por el feriado del 12 de octubre, la mayoría de los comercios no abrirá en San Juan. Bancos, oficinas públicas y colectivos también funcionarán con esquema reducido.

El lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la actividad en San Juan tendrá un esquema reducido en comercios, bancos, oficinas públicas y transporte. La mayor parte de los locales del microcentro no abrirá, mientras que los colectivos circularán con frecuencia de domingo. El cambio impacta en la operatoria habitual de consumidores, trabajadores y usuarios de servicios esenciales.

Comercios del microcentro

La Cámara de Comerciantes Unidos informó el viernes que la mayoría de los locales del microcentro sanjuanino permanecerá cerrada durante la jornada. La entidad precisó que habrá excepciones en el rubro gastronómico y en algunos kioscos y negocios de cercanía que decidan abrir. Según explicó, la decisión responde al bajo nivel de ventas y a los costos adicionales de trabajar un feriado, entre ellos el pago doble de la jornada y el franco compensatorio para los empleados.

Desde la cámara también vincularon el cierre con el paro de colectivos de los últimos días, al que atribuyeron una caída de la actividad que llegó al 50% en esas jornadas. Además, señalaron que el día sin actividad permitirá al personal descansar antes del Día de la Madre, fecha para la que el sector espera una reactivación de ventas con ofertas y promociones. Ese antecedente funciona como referencia para medir el comportamiento comercial de la semana siguiente.

Bancos y administración pública

Por tratarse de un feriado nacional, los bancos y las dependencias de la Administración Pública no atenderán de manera presencial. Quienes tengan trámites pendientes deberán reprogramarlos o utilizar, cuando estén disponibles, los canales digitales de cada entidad. La interrupción de la atención presencial alcanza a operaciones y gestiones que dependen de ventanilla o de la presencia física del usuario.

Colectivos con frecuencia de domingo

El transporte público funcionará el lunes con frecuencia de domingo, es decir, con una oferta menor de servicios que la habitual. La modalidad obliga a revisar horarios y tiempos de espera, especialmente para quienes deban trasladarse a zonas alejadas del centro o cumplir turnos laborales. En ese marco, las líneas que operan en la provincia mantendrán una grilla reducida durante toda la jornada.

El cronograma de feriado deja, así, un escenario de menor circulación comercial y administrativa en San Juan. La variable a seguir será la respuesta del consumo en la previa del Día de la Madre, que el sector mercantil considera clave para recomponer ventas después de la caída registrada en los días de paro.