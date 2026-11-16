El Gobierno provincial prevé cerrar 2024 con nuevas entregas de viviendas del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) y mantiene en agenda entre cuatro y cinco barrios pendientes de inauguración. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, señaló que las fechas dependen de la coordinación con la agenda del gobernador para concretar cada acto de entrega.

“Nos quedan creo que cuatro o cinco barrios más... estamos viendo la agenda del gobernador también para poder llegar a tiempo y forma”, dijo Perea. Según el funcionario, el próximo complejo en ser entregado será el de Albardón, mientras que también está lista la segunda etapa del barrio Malvinas Nos Une, en Angaco.

Segunda etapa en Angaco

La ampliación de Malvinas Nos Une incorpora entre 52 y 70 casas nuevas, que se suman a las 118 viviendas ya entregadas en septiembre en ese mismo barrio. Perea sostuvo que el objetivo oficial es inaugurar ambos complejos “lo antes posible”, aunque no precisó una fecha concreta para esas entregas.

Avance en Albardón

La semana pasada, San Juan concretó la entrega de 137 casas del modelo tradicional del IPV en Albardón. Se trata de viviendas de 67 metros cuadrados, con dos dormitorios y cocina-comedor. Ese complejo había registrado demoras por problemas en el suministro de agua potable a cargo de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado), un inconveniente técnico que, según se informó, ya fue resuelto.

Con esas entregas, el Gobierno provincial busca sostener el ritmo de adjudicaciones antes de fin de año y cerrar los barrios que ya tienen obra terminada o en condiciones de ser habilitada. El dato pendiente es el cronograma final, que sigue supeditado a la disponibilidad institucional para encabezar cada acto de inauguración.