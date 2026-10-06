El promedio de inicio del consumo problemático en San Juan se ubica entre los 12 y los 13 años, según informó Daniela Merlo, directora de Prevención y Asistencia al Consumo Problemático del Ministerio de Desarrollo Humano. La funcionaria señaló además que la demanda de atención creció de manera marcada y que el sistema provincial cuenta con 27 dispositivos distribuidos en los 19 departamentos.

El dato fue expuesto en una entrevista en Conversatorio, el programa conducido por Mariana Pallarez, Mario Romero e Ivana Sillero. Merlo planteó que la problemática ya no puede leerse solo desde el consumo de sustancias, sino también desde el entorno familiar, escolar y comunitario en el que aparece. En ese marco, advirtió que el abordaje requiere intervención temprana para evitar que la situación se agrave.

Prevención y primera respuesta

La directora sostuvo que, frente a un caso de estas características, intervienen equipos profesionales, familias, Educación, organismos de niñez y adolescencia y, cuando corresponde, la Justicia. También indicó que docentes y profesores reciben capacitación para detectar señales previas y que el mismo criterio se aplica en clubes deportivos y otros espacios de socialización. Según explicó, la prioridad es llegar antes de que el consumo se consolide.

Merlo afirmó que el inicio suele darse con sustancias legales y naturalizadas, como el tabaco y el alcohol, antes de otras como marihuana o cocaína. Por eso, la prevención apunta también a revisar prácticas instaladas en reuniones familiares, eventos y ámbitos cotidianos. La funcionaria agregó que los centros de atención están disponibles en toda la provincia y que el acceso no tiene costo para las familias.

Dispositivos y acceso al tratamiento

Según la información oficial, la provincia dispone de Unidades Municipales de Consumo Problemático, conocidas como UNCOP, que funcionan como primera puerta de ingreso al sistema. Allí se realiza una admisión inicial y una evaluación a cargo de profesionales de psicología y trabajo social para definir si corresponde un tratamiento ambulatorio, un centro de día, una internación o una residencia. Merlo precisó además que San Juan cuenta con siete centros de día y con una página para solicitar turnos: consumosproblematicos.sanjuan.gov.ar.

La intervención judicial, explicó, queda reservada para los casos en los que se agotaron otras instancias y existe un riesgo concreto para la persona o para terceros. En esos supuestos, la Dirección también ofrece asesoramiento legal a las familias. La funcionaria remarcó que el objetivo es trabajar la voluntariedad y la toma de conciencia antes de llegar a esa instancia.

Cambios en la demanda

Otro de los datos que destacó Merlo fue el incremento de mujeres que solicitan tratamiento para sí mismas, una tendencia que, según señaló, también se vincula con la posibilidad de iniciar procesos de atención junto a sus hijos. La provincia cuenta con una residencia para mujeres con hijos pequeños, bajo determinadas condiciones y con articulación de los organismos correspondientes. En paralelo, la mayor demanda se concentra entre los 17 y los 25 años, principalmente en varones, aunque la presencia femenina viene en aumento.

La funcionaria también incorporó a la agenda otro problema que comenzó a aparecer con fuerza desde 2024: las apuestas y los consumos digitales. Según relató, los equipos provinciales detectaron señales en escuelas vinculadas al uso permanente del teléfono, la dificultad para despegarse de las pantallas y la relación creciente con determinados contenidos digitales. En ese punto, pidió recuperar el control, el diálogo y los límites en el ámbito familiar como parte de la prevención.