La intervención representa un hito de alta complejidad en la salud pública que mejora la calidad de vida de los pacientes de San Juan

El Departamento de Electrofisiología del Servicio de Cardiología del Hospital Dr. Guillermo Rawson concretó tres ablaciones complejas por primera vez en la salud pública provincial. Este avance médico representa un avance significativo para la atención de alta complejidad de la población.





El Hospital Rawson realizaba habitualmente intervenciones convencionales y asumió el desafío de aumentar la complejidad de sus prácticas. El aporte de material por parte del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano permitió concretar ambas operaciones.





Dos de los procedimientos correspondieron a la ablación de venas pulmonares para fibrilación auricular mediante el método Farapulse de campo pulsado. La otra intervención abordó una arritmia ventricular con mapeo electroanatómico y radiofrecuencia.





Los pacientes intervenidos evolucionaron de manera favorable y permanecen sin arritmias. Estas operaciones mínimamente invasivas mejoran el pronóstico y la sobrevida, además de elevar la calidad de vida del paciente y de su familia.





Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dra. Laura Portillo y el

Dr. Omar Castilla. El equipo contó con la colaboración de enfermeros y técnicos en imágenes de Hemodinamia, bajo la coordinación de Abel Balaguer.





El Departamento de Electrofisiología fue creado hace tres años y actualmente abarca el espectro completo de tratamientos de la especialidad, exclusivamente para pacientes sin obra social. Las familias sanjuaninas acceden así a prestaciones de alta complejidad dentro del sistema público de salud.