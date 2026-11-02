La mesa paritaria se reunirá este lunes 2 de noviembre a las 12 en el Ministerio de Educación. UDAP, UDA y AMET volverán a plantear sus pedidos para definir los haberes de fin de año.

El Gobierno de San Juan retomará este lunes 2 de noviembre la negociación salarial con los representantes de los sindicatos docentes, en una reunión que fue adelantada para las 12 en el Ministerio de Educación. La convocatoria alcanza a UDAP, UDA y AMET, que volverán a discutir la situación de los salarios del sector y la posibilidad de una nueva recomposición. La apertura de esta instancia había quedado prevista en el último acuerdo paritario.

Antecedentes salariales Durante 2026, la provincia y los gremios docentes sostuvieron varias rondas de negociación que derivaron en aumentos y cambios en la composición de los haberes. En marzo se alcanzó un primer entendimiento que contempló un incremento con un monto mínimo de $150.000, además de la incorporación de sumas fijas y modificaciones en el nomenclador y en los porcentajes del adicional por radio. En abril, las partes acordaron otro esquema de subas para mayo y junio, con una cláusula de actualización atada a la inflación y la recaudación provincial.

Al cierre del primer semestre, los aumentos acumulados llegaron al 23,68%, según los datos consignados en los acuerdos previos. La negociación más reciente se produjo en julio, cuando se definió una pauta de incrementos progresivos que se extendió hasta octubre. Ese entendimiento fijó un salario neto mínimo garantizado por cargo docente de $882.573,78 en julio, $909.050,99 en agosto, $916.504,73 en septiembre y $943.999,87 en octubre.

Qué queda en discusión En paralelo, el sueldo básico de un maestro de grado de jornada simple quedó en $516.529,05 con la última actualización prevista en ese acuerdo. La reapertura de noviembre ya había sido contemplada en las actas firmadas durante la negociación anterior, por lo que la reunión de este lunes forma parte del cronograma previsto entre las partes. En la mesa, los gremios expondrán sus planteos y buscarán conocer cuál será la propuesta del Ejecutivo provincial para los próximos meses.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, había confirmado la convocatoria para retomar el diálogo establecido en el último acuerdo paritario. El resultado del encuentro permitirá saber si el Gobierno presenta una nueva oferta de actualización y qué respuesta reciben los sindicatos sobre las condiciones salariales hasta fin de año. La reunión de este lunes quedará como el punto de partida para definir si habrá un nuevo tramo de recomposición antes del cierre del calendario anual.