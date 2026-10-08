El plan del Ministerio de Infraestructura ya cubrió 292.000 metros cuadrados de techos y canaletas. Busca reducir filtraciones antes de las lluvias asociadas a El Niño.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan avanza con un plan de limpieza y mantenimiento de techos, canaletas y desagües en escuelas de toda la provincia. El operativo se desarrolla en el marco del COPRE y apunta a retirar suciedad acumulada y reforzar el aislamiento hidráulico de los edificios antes de la temporada de lluvias más intensas asociadas a El Niño.

Según informó la cartera provincial, el trabajo se ejecuta de manera sostenida desde 2024 y ya muestra resultados en lo que va de 2026. Hasta el momento se limpiaron 292.000 metros cuadrados de techos y canaletas y se repararon 65.600 metros cuadrados de membranas en 460 escuelas sanjuaninas. La intervención abarca establecimientos de distintos puntos de la provincia y se presenta como una medida preventiva.

Prevención de filtraciones Desde el Ministerio señalaron que la estrategia busca reducir el riesgo de filtraciones y de daños estructurales en los edificios escolares. El objetivo oficial es que las aulas mantengan condiciones de seguridad y habitabilidad cuando comience la etapa de mayores precipitaciones. En términos técnicos, el aislamiento hidráulico refiere a las capas y materiales destinados a impedir el ingreso de agua en techos y cubiertas.

Alcance del plan El programa forma parte de una política de mitigación más amplia orientada a proteger la infraestructura educativa provincial. La continuidad de las tareas dependerá de los relevamientos pendientes en los establecimientos que todavía no fueron intervenidos. De acuerdo con la información oficial, en los próximos meses se prevén nuevas acciones en escuelas que aún restan incluir en el operativo.