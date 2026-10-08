Guido Romero dijo que el recurso de la firma no adjudicataria no frena el trámite. El objetivo oficial es concretar la entrega antes de la Fiesta Nacional del Sol.

La situación del Hotel Provincial sigue en trámite administrativo mientras el Gobierno de San Juan responde al recurso de reconsideración presentado por la empresa que no resultó adjudicataria. El ministro de Turismo, Guido Romero, explicó en Radio Mil20 que esa presentación no interrumpe el procedimiento en curso. Según dijo, la provincia trabaja en la contestación con intervención del área legal.

Trámite en curso

Romero sostuvo que “la interposición de ese recurso no suspende la ejecución del procedimiento administrativo”, por lo que la adjudicación continúa su recorrido formal. En ese marco, indicó que el objetivo es avanzar con la entrega definitiva del establecimiento para que los nuevos adjudicatarios puedan tomar posesión y comenzar a operar. El funcionario evitó dar plazos concretos, pero afirmó que la provincia mantiene ese objetivo dentro del cronograma vigente.

Plazo vinculado a la Fiesta Nacional del Sol

Consultado sobre la posibilidad de que el hotel esté disponible para la próxima Fiesta Nacional del Sol, Romero respondió: “Esperemos que sí”. Agregó que tanto la provincia como los adjudicatarios persiguen el mismo propósito, lo que, según señaló, facilitaría la concreción de la entrega. La definición es relevante porque el establecimiento integra la infraestructura turística disponible en una de las fechas de mayor movimiento para San Juan.

Movimiento turístico y reservas

El ministro también vinculó el trámite con el incremento de la actividad turística que, según dijo, ya se observa de cara a noviembre. Señaló que la promoción de la Fiesta Nacional del Sol contribuye a la llegada de visitantes y remarcó que “hay que reservar con tiempo”. En ese contexto, mencionó las acciones de promoción que impulsa el gobernador con embajadores, agregados comerciales y mandatarios de otras jurisdicciones.

Ocupación y proyección

Romero afirmó además que el turismo en la provincia viene mostrando crecimiento, especialmente el asociado a eventos. Como dato puntual, indicó que durante la semana anterior la ocupación hotelera en el Gran San Juan superó el 75%. A partir de ese comportamiento, el ministerio prevé seguir fortaleciendo el turismo de eventos y convenciones, junto con la mejora de la conectividad aérea y la ampliación del turismo receptivo.