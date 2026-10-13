San Juan registró una ocupación promedio del 62,6 % y un gasto diario estimado de $120.422 por visitante. La agenda de eventos elevó el movimiento en alojamiento, gastronomía y transporte.

El fin de semana largo de octubre dejó en San Juan un impacto económico estimado en $2.722 millones, con una ocupación general del 62,6 % y la llegada de aproximadamente 6.279 visitantes. Los datos fueron informados como preliminares por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y muestran el peso de una agenda de actividades para sostener el movimiento turístico provincial.

Según esa cartera, la ocupación alcanzó un pico del 65 % durante el viernes, sábado y domingo, que concentraron el mayor flujo de viajeros. La estadía promedio fue de 3,6 noches y el gasto diario estimado por visitante se ubicó en $120.422. Esos indicadores permiten dimensionar el efecto del feriado sobre la actividad económica asociada al turismo.

Departamentos con mayor demanda

Entre los destinos relevados, Iglesia registró la mayor ocupación, con 79 %, seguido por Valle Fértil, con 68 %; Calingasta, con 62 %; Gran San Juan, con 59 %; y Jáchal, con 45 %. La distribución territorial confirma que el movimiento no se concentró en un solo polo, sino que alcanzó a distintos departamentos con oferta turística diversa. Para el sector privado, ese reparto implica mayor tracción para alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y servicios vinculados.

Agenda que traccionó visitantes

El Ministerio atribuyó parte del resultado a la coincidencia de eventos deportivos, profesionales, académicos y recreativos. Entre ellos mencionó la Semana del Cuadrangular de Hockey sobre Patines, el Congreso Farmacéutico Argentino, el Encuentro de Mototurismo San Juan y la Jornada JAE 2026. Esa combinación amplió los motivos de viaje y aportó demanda adicional sobre la oferta local en un feriado nacional.

En cuanto al origen de los visitantes, el turismo nacional representó el 97,5 % del total, con Buenos Aires como principal mercado emisor, con 44,3 %, seguido por Córdoba, con 18 %, y Mendoza, con 5,7 %. También llegaron turistas internacionales desde España, Uruguay, Chile y Perú, que en conjunto representaron el 2,5 % de los visitantes. Para la provincia, esa composición confirma una dependencia mayoritaria del mercado interno.

El Gobierno de San Juan sostuvo que continuará con una estrategia de promoción para consolidar a la provincia como sede de eventos de alcance nacional y fortalecer el desarrollo de prestadores locales. El próximo dato a seguir será si la ocupación y el nivel de gasto logrados en este feriado se sostienen en futuros fines de semana largos y en el calendario de actividades previsto para el resto del año.