Diego Alfredo Pérez, Martín Torres, Facundo Valdéz y Adrián Carrizo fueron distinguidos en amateur y profesional. Las diez mejores imágenes se expondrán durante el festival.

El concurso fotográfico del Festival de las Aves ya definió a sus ganadores, en una propuesta orientada a retratar el Parque Presidente Sarmiento y su biodiversidad. La iniciativa buscó poner en valor ese espacio protegido de San Juan a través de imágenes registradas por participantes amateurs y profesionales.

En la categoría amateur, Diego Alfredo Pérez obtuvo el primer puesto y Martín Torres alcanzó el segundo lugar. En la categoría profesional, Facundo Valdéz recibió el primer premio y Adrián Carrizo quedó en segundo lugar. La organización no informó en el texto el criterio de evaluación ni la cantidad total de trabajos presentados.

La entrega de premios se realizará el sábado 17 de octubre, durante el desarrollo del festival. Además, las diez fotografías seleccionadas como las mejores del concurso permanecerán expuestas mientras duren las actividades previstas.

Programa de actividades

La jornada comenzará a las 8.30 con la charla teórico-práctica “Introducción a la Observación de Aves”, a cargo de integrantes del Club de Observadores de Aves San Juan (COA San Juan). Habrá una segunda edición de esa charla a las 9.30, en el mismo marco de actividades vinculadas con la observación y conservación de aves.

Entre las 9 y las 11, los menores de 12 años podrán participar del concurso de pintura “El Color de las Aves”, con materiales provistos por la organización. En ese mismo horario se desarrollará el concurso de barriletes “Volando Alto”, destinado a menores de 14 años, con propuestas vinculadas a aves y al área protegida.

El festival es impulsado por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y apunta a promover el conocimiento y la conservación de las aves y de los ambientes naturales de la provincia. La premiación y la muestra de las fotografías quedarán asociadas al cronograma del 17 de octubre, fecha central de la actividad.