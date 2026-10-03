El animal nació en el barrio Conjunto 5. Un video comenzó a circular en redes sociales y despertó comentarios sobre una posible anomalía.

Un pequeño gatito nacido en el barrio Conjunto 5, en Rivadavia, llamó la atención de vecinos y usuarios de redes sociales por una particularidad visible en su rostro. Un video en el que un hombre sostiene al animal y muestra sus facciones desde distintos ángulos comenzó a circular en distintos grupos de la provincia.

La publicación se difundió con rapidez y varios usuarios lo describieron como un “gato con dos caras”. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación sobre la condición del animal, por lo que esa interpretación no puede ser tomada como un dato comprobado. El caso quedó instalado en redes a partir de la imagen del felino, sin que se informaran evaluaciones veterinarias en el material difundido.

Posibles explicaciones

El aspecto del animal llevó a recordar casos documentados de gatos nacidos con anomalías similares. Una de las condiciones que puede generar este tipo de apariencia es la diprosopia, también llamada duplicación craneofacial, una alteración del desarrollo que puede afectar distintas partes del rostro. En algunos animales, la duplicación se limita a estructuras faciales; en otros, puede extenderse al cráneo y al cerebro.

El material no aporta datos sobre un diagnóstico, un examen clínico ni la intervención de un profesional veterinario. Por ese motivo, la referencia a una anomalía debe leerse como una hipótesis vinculada a la apariencia observada en el video y no como una confirmación médica. La circulación de las imágenes se mantuvo en redes mientras crecían los comentarios de usuarios de la provincia.

Dato a seguir

Hasta ahora, no se informó una evaluación técnica del animal ni precisiones sobre su estado de salud. Cualquier confirmación sobre la condición del gatito dependerá de una revisión profesional que no aparece en el material difundido.

▶ WhatsApp Video 2026-10-03 at 17.23.04.mp4 · 0:06



