La Guarnición Ejército San Juan informó que no recibirá carpetas para soldados voluntarios desde el 16 de noviembre de 2026. La oficina volverá a atender el 1 de febrero de 2027.

La Guarnición Ejército San Juan informó que la Oficina de Reclutamiento del Regimiento de Infantería de Montaña 22 dejará de recibir documentación para el ingreso como soldado voluntario durante un período determinado.

Según el comunicado oficial, la suspensión de la recepción de carpetas rige desde el lunes 16 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el lunes 1 de febrero de 2027. Durante ese lapso, la oficina permanecerá cerrada para ese trámite específico.

La medida alcanza a quienes tenían previsto incorporarse al Ejército Argentino bajo la modalidad de soldado voluntario. En términos prácticos, implica que la presentación de la documentación deberá postergarse hasta la reapertura anunciada por la fuerza.

El aviso no detalla en el texto difundido los motivos de la suspensión ni establece excepciones para casos particulares. Por ese motivo, la referencia central para los interesados sigue siendo el cronograma oficial comunicado por la guarnición.

La reapertura de la recepción de carpetas está prevista para el 1 de febrero de 2027, fecha a partir de la cual la Oficina de Reclutamiento del Regimiento de Infantería de Montaña 22 volverá a atender este tipo de trámites.