El Consejo de la Magistratura de San Juan dio a conocer este miércoles las ternas correspondientes a dos de los seis cargos vacantes que están en concurso dentro del Poder Judicial de la provincia. Se trata de un puesto de juez de Primera Instancia del fuero de Familia y otro del fuero Civil. Con esa definición, el proceso de selección avanza hacia la etapa en la que deberán cubrirse esas vacantes.

Familia

Para el cargo de juez de Primera Instancia del Tercer Juzgado de Familia, la terna quedó integrada por María Julia Comoglio, María Gabriela Lanzone Frazeto y Rubén Eduardo Lloveras Parra. La conformación de esa nómina deja a esos tres postulantes en carrera por uno de los lugares abiertos en el fuero, en un concurso que forma parte de la cobertura de cargos judiciales en la provincia.

Fuero Civil

En tanto, para el cargo de juez de Primera Instancia del fuero Civil, los seleccionados para integrar la terna son Paola Fernanda Cassab Bianchi, Romina Gabriela Pereyra Carta y Eduardo Daniel Riveros. De este modo, el Consejo definió seis postulantes que continúan en carrera por los dos cargos judiciales mencionados en esta instancia del concurso.

El proceso alcanza dos de los seis cargos de juez de Primera Instancia que están en concurso dentro del Poder Judicial de San Juan. La conformación de ternas es un paso previo a la decisión final sobre quiénes ocuparán esas vacantes, aunque el material difundido no precisa el cronograma siguiente ni la fecha de resolución. Por ahora, la selección quedó avanzada para los fueros de Familia y Civil.