La herramienta online permite seguir sismos de las últimas 72 horas y ver la inclinación de la Placa de Nazca. Está disponible sin registro y usa datos nacionales y provinciales.

El Observatorio Sismológico del CONICET-UNSJ presentó una herramienta online para seguir los movimientos sísmicos de todo el país casi en tiempo real. El visor muestra los datos de las últimas 72 horas y suma una vista en tres dimensiones para interpretar la relación entre los sismos y la inclinación de la Placa de Nazca, la placa tectónica que pasa por debajo de la cordillera.

La consulta está disponible en sismo.conicet.gov.ar y no requiere registro. Además del mapa general, el sitio permite activar capas con fallas geológicas de la zona y otros modelos de análisis que ayudan a leer la actividad del subsuelo. La herramienta se presenta como un recurso de acceso abierto para observar la distribución de los eventos sísmicos y su contexto geológico.

El proyecto depende del Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera, que funciona en el Complejo Universitario Islas Malvinas, en Rivadavia. El sistema se alimenta con las estaciones sismológicas propias del observatorio y con datos de la red nacional del INPRES, el organismo que centraliza el registro de sismos en el país. Esa integración permite actualizar la información con base en registros provinciales y nacionales.

Desarrollo técnico El director del observatorio, Gustavo Ortiz, señaló que el equipo cuenta con estaciones sismológicas propias en la provincia y que la nueva herramienta fue incorporada al sitio web para observar dónde se producen los movimientos sísmicos en el país y activar la capa de fallas geológicas. También indicó que el trabajo se complementa con la instalación de nuevas estaciones y el envío en tiempo real de los registros a la red nacional.

Uso educativo La herramienta forma parte de un trabajo más amplio del grupo de Sismotectónica de la UNSJ, que desarrolla estudios para entender mejor la estructura del subsuelo y la actividad sísmica de la región. Según el planteo del equipo, la interfaz busca que estudiantes y vecinos puedan leer los datos de manera más simple. El próximo paso queda ligado a la expansión de estaciones y a la continuidad del envío en tiempo real de información a la red nacional.