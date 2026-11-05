La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan dejó la decisión en manos de cada local. El criterio apunta a costos y ventas en un feriado nacional.

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan informó que la apertura de los negocios el lunes 9 de noviembre, feriado nacional por la visita del Papa, quedará a criterio de cada comerciante. La entidad sostuvo que la definición busca resguardar la rentabilidad frente a los altos costos operativos y a la baja venta observada en los últimos fines de semana largos. La medida alcanza a los comercios del microcentro de San Juan y de las distintas zonas comerciales de la provincia.

La resolución fue presentada como una apertura “optativa”, sin una directiva única para todo el sector. En la práctica, cada local podrá evaluar sus necesidades, sus costos y la expectativa de ventas antes de decidir si abre sus puertas. Ese esquema deja la organización comercial librada a decisiones individuales en una jornada de actividad reducida por el feriado.

Marco laboral Los comercios que opten por trabajar deberán respetar la legislación laboral vigente y el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del Sindicato de Empleados de Comercio, que fija las condiciones para la prestación de tareas en días feriados. La cámara remarcó que ese cumplimiento es obligatorio para quienes decidan abrir. En ese punto, la definición comercial se vincula también con el costo laboral que implica operar en una jornada no habitual.

Expectativa sectorial Desde la conducción de la cámara señalaron que los antecedentes de los últimos feriados largos muestran bajo movimiento comercial. Por ese motivo, prevén que la mayoría de los locales del microcentro y de los barrios comerciales permanezca cerrada durante todo el lunes. La entidad dijo además que busca acompañar a cada comerciante en la decisión, con el objetivo de preservar tanto la rentabilidad de los negocios como los puestos de trabajo.

La situación quedará definida local por local en las horas previas al feriado, sin una obligación general de apertura para el conjunto del sector. En ese marco, la variable a seguir será cuántos comercios deciden operar y bajo qué condiciones laborales lo hacen, de acuerdo con el CCT y la normativa vigente.