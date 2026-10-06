La Cámara de Comercio busca ampliar la financiación antes del 18 de octubre. El sector espera sostener ventas con planes de hasta doce cuotas.

El domingo 18 de octubre será una de las jornadas de mayor movimiento comercial del año en San Juan. Así lo señaló Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de la provincia, al ubicar al Día de la Madre como la segunda fecha de ventas más fuerte, detrás de las fiestas de fin de año.

Rodríguez explicó que el gasto asociado a esa celebración no se concentra únicamente en indumentaria y calzado, los rubros tradicionales. También mencionó propuestas gastronómicas, desayunos para regalar y servicios de cuidado personal, actividades que vienen sumando peso en las compras de la fecha.

Financiación en negociación Uno de los ejes para el sector es la financiación, ya que actualmente se ofrecen tres cuotas sin interés. La Cámara, según indicó Rodríguez, negocia con bancos y tarjetas provinciales y nacionales para incorporar planes de seis y hasta doce cuotas antes de la celebración. El objetivo es ampliar las opciones de pago para sostener el nivel de ventas en una fecha considerada clave para el comercio local.

Ticket promedio En cuanto al nivel de gasto, Rodríguez tomó como referencia otras fechas comerciales del año y sostuvo que el sector estaría conforme con un ticket promedio de alrededor de 50 mil pesos. Aclaró que se trata de una estimación inicial, sujeta a la evolución de las ventas en los próximos días.

La definición de las promociones y condiciones de pago aparece como la variable principal a seguir de cara al 18 de octubre. En ese marco, la Cámara de Comercio mantiene conversaciones con entidades financieras y administradoras de tarjetas para cerrar la oferta antes de la fecha de mayor demanda.