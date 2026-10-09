Tras el paro de colectivos, el comercio del centro mostró más consultas por el Día de la Madre. La mayoría de los locales cerrará el feriado del 12 de octubre.

El regreso de los colectivos este viernes se reflejó en una mejora del movimiento comercial en el centro de San Juan, luego de dos jornadas con baja actividad por el paro de transporte. La Cámara de Comercio de San Juan y la Cámara de Comerciantes Unidos señalaron que el jueves, cuando las unidades volvieron a circular durante la tarde-noche, la presencia de personas en las calles siguió siendo reducida. Este viernes, en cambio, aumentaron la concurrencia y las consultas vinculadas al Día de la Madre.

Las entidades comerciales indicaron que los vecinos comenzaron a preguntar por productos para la celebración prevista para el domingo 18 de octubre. Entre los artículos más buscados mencionaron sandalias y ropa de la nueva temporada. El repunte ocurrió después de que la interrupción del servicio de colectivos afectara las ventas del miércoles y el jueves, en una etapa que el sector considera clave para el nivel de facturación mensual.

Cierre en feriado

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan informó este viernes que la mayoría de los locales del centro no abrirá el lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La decisión fue atribuida a la situación económica del sector y al bajo movimiento comercial registrado en los últimos días. La entidad sostuvo que abrir en un feriado implica costos adicionales por el pago doble de la jornada y el franco compensatorio para el personal, cargas que describió como difíciles de afrontar en el contexto actual.

La cámara también vinculó la medida con las consecuencias del conflicto del transporte. Según su evaluación, la actividad comercial cayó un 50% durante los días afectados por el paro de colectivos. En ese marco, el cierre del lunes fue presentado como una forma de garantizar el descanso de los trabajadores y concentrar la actividad en los días previos al Día de la Madre, cuando el sector espera mayor circulación de clientes.

Rubros que sí atenderán

Aunque la mayoría de los comercios del centro permanecerá cerrada, la cámara aclaró que el sector gastronómico y algunos negocios de cercanía, como los kioscos, sí abrirán sus puertas. Esa diferencia responde a la dinámica propia de cada rubro y a la posibilidad de sostener la atención en jornadas feriadas. Para el resto del comercio minorista, la apuesta está puesta en las promociones y ofertas preparadas para la fecha comercial de la próxima semana.

Los comerciantes señalaron que las consultas registradas este viernes por sandalias y ropa de temporada marcan una recuperación parcial del movimiento, aunque todavía no permiten anticipar el cierre del fin de semana. Desde la Cámara de Comercio de San Juan advirtieron el jueves que las ventas perdidas en estas fechas no se recuperan con facilidad. El desempeño comercial de los próximos días quedará atado a la respuesta del público y a la normalidad del transporte, que volvió a operar luego del paro.