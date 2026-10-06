La feria se hará este miércoles 7 de octubre, de 9:30 a 13:30, en la Plaza Seca. Habrá alimentos y elaborados de productores sanjuaninos.

La Feria Agroproductiva tendrá una nueva edición este miércoles 7 de octubre en la Plaza Seca del Centro Cívico, con la participación de 80 productores locales. La actividad se extenderá de 9:30 a 13:30 y estará abierta a la comunidad.

La oferta incluirá frutas y verduras, dulces artesanales, conservas, panificados, miel, huevos, aceite de oliva, aceitunas y frutos secos, según la información difundida sobre la convocatoria. El esquema de venta directa permite reunir en un mismo espacio productos elaborados y comercializados por productores sanjuaninos.

La realización de la feria en el edificio central de la administración provincial le da visibilidad a una actividad que articula producción primaria, agregado de valor y comercialización minorista. Para los productores, el formato implica acceso directo al consumidor final, sin intermediación, mientras que para los compradores ofrece una variedad concentrada de alimentos y elaborados locales.

La propuesta se enmarca en la continuidad de un circuito de comercialización que, de acuerdo con la convocatoria, apunta a mantener disponibilidad de productos de calidad y precios accesibles. En un contexto de presión sobre el consumo, ese tipo de espacios funciona como canal de venta para la producción local y como alternativa de compra para las familias sanjuaninas.

La jornada quedará concentrada en esa franja horaria y en ese sector del Centro Cívico, por lo que la variable a seguir será la concurrencia y el volumen de ventas durante la mañana del miércoles 7 de octubre.