El Ministerio de Educación confirmó que unos 245 mil alumnos participarán del simulacro de evacuación sísmica este jueves a las 10, tanto en las escuelas como desde sus casas.

El Ministerio de Educación de San Juan realizará un simulacro provincial de evacuación sísmica que involucrará a toda la comunidad educativa. La actividad abarcará tanto a los estudiantes que estén en las aulas como a los que se encuentren en sus casas en contraturno, según informó el coordinador del programa Impulso, Roberto Alós, en declaraciones a Telesol.

El funcionario detalló que el ejercicio alcanzará a una gran cantidad de estudiantes en toda la provincia. "Es un movimiento de alumnos que vamos a tener alrededor de 245.000 alumnos en la provincia haciendo esto, algunos en la casa y otros en la escuela", señaló Alós. El operativo se hará a las 10 de la mañana y se repetirá durante el turno tarde.

Según los registros del año pasado, el 80% de las escuelas logró evacuar sus edificios en alrededor de cuatro minutos. Por eso, el coordinador estimó que todo el procedimiento durará "10 minutos como mucho".

Alós también desmintió versiones sobre un retiro anticipado de los chicos y llevó tranquilidad a las familias. "Los chicos van a hacer el simulacro, tienen que quedarse en la escuela. No tienen que ir a buscarlo los papás, porque por ahí corre una información de que se tienen que retirar", aclaró.

La jornada también incluirá cortes de tránsito en inmediaciones de la EP2, la EP4, la escuela Agüero y la Escuela Normal Superior Sarmiento, que evacua hacia la Plaza Laprida. Según el funcionario, el corte se hará "10 minutos antes de que comience el simulacro" y "se restablece toda la normalidad a los 20 minutos".