El Instituto Superior de Formación Técnica Sarmiento, dependiente de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación, egresó a los primeros 28 técnicos superiores en Exploración y Prospección Minera formados en Divisadero, departamento Sarmiento. La carrera comenzó a dictarse en marzo de 2024 y la primera cohorte fue presentada como una respuesta a la necesidad de contar con recursos humanos con formación específica para la actividad minera en la provincia.

La propuesta académica se vinculó con las perspectivas de crecimiento de la minería sanjuanina y con la demanda de personal técnico para tareas de exploración y prospección. Según la información difundida, la carrera continuará en el anexo de Los Berros, donde en 2026 comenzó una nueva cohorte de 28 alumnos regulares, con graduación prevista para 2027. Además, la institución espera la aprobación de una tercera cohorte para el próximo año, ante una lista de 200 aspirantes.

Acto de colación Durante la ceremonia, la ministra Silvia Fuentes felicitó a los egresados y destacó la importancia de que San Juan incorpore técnicos superiores preparados para responder a las necesidades de sus sectores productivos. En ese marco, sostuvo que la formación técnica abre oportunidades laborales para los jóvenes y aporta conocimientos para acompañar el desarrollo presente y futuro de la provincia. La definición oficial ubicó a la educación técnica como una herramienta de articulación con la actividad minera y con otros sectores productivos.

La colación también incluyó a los egresados de la Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria y Agroindustrial, que se dicta en la sede del instituto ubicada en la escuela Rudecindo Rojo, en Pocito. En esa especialidad recibieron sus diplomas 25 estudiantes, correspondientes a las promociones 2024 y 2025: 14 de la primera y 11 de la segunda. La carrera comenzó a dictarse en 2020, en respuesta a la demanda de formación vinculada con la producción rural y los emprendimientos agropecuarios y agroindustriales.

Antecedentes institucionales Con ambas tecnicaturas, el Instituto Superior de Formación Técnica Sarmiento sumó 53 nuevos técnicos superiores: 28 en Exploración y Prospección Minera y 25 en Gestión Agropecuaria y Agroindustrial. La historia de la institución se remonta a la década de 1970, cuando inició sus actividades en Villa Media Agua, departamento Sarmiento. Desde entonces, su oferta académica se fue adaptando a cambios socioeconómicos y a necesidades de formación y empleo asociadas a los sectores productivos.

La ceremonia incluyó además un reconocimiento al personal del instituto que se jubiló y cerró con un punto artístico a cargo de un trío de violín, cello y contrabajo. El dato a seguir es la eventual aprobación de una tercera cohorte para el próximo año, en un contexto de alta demanda: 200 aspirantes figuran en la lista mencionada por la institución.