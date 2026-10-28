Después de diez años sin convocatorias para cubrir cargos directivos y supervisivos por concurso de antecedentes y oposición, San Juan abrirá una nueva instancia para la carrera docente. La propuesta incluye una formación específica que comenzará en febrero de 2027 y estará destinada a quienes aspiren a ocupar esos puestos.

El Ministerio de Educación presentó la convocatoria al Concurso de Ascenso Docente 2026-2027, una instancia destinada a cubrir cargos directivos y supervisivos que no se concursaban desde hace diez años. La iniciativa impulsada por el gobernador Marcelo Orrego busca jerarquizar la carrera docente mediante un proceso que combina evaluación y formación para el ejercicio de funciones de conducción y supervisión escolar respondiendo a las nuevas demandas de la realidad educativa y consolidando una política pública orientada a mejorar la calidad de la educación para todos los sanjuaninos.

La convocatoria comprende cargos vacantes de Supervisión General, Supervisión Escolar, Supervisión de Especialidades, directivos y vicedirectivos de la Dirección de Educación Inicial, Primaria, Especial, Primaria de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y de la Biblioteca del Magisterio.

Los docentes interesados podrán realizar una preinscripción virtual a partir de noviembre. A través de ese registro obtendrán un turno para completar la inscripción definitiva de manera presencial ante la Junta de Clasificación Rama Inicial, Primaria, Especial y Adultos. La documentación requerida será detallada en la resolución de convocatoria, cuya publicación en el Boletín Oficial está prevista próximamente.

La formación comenzará en febrero de 2027 y se desarrollará en un entorno virtual, con una estructura modular diseñada para que los docentes puedan organizar sus tiempos de cursado mientras continúan con sus tareas habituales.

El trayecto formativo abordará cuatro ejes iniciales:

* Módulo 00: Conociendo el entorno virtual.

* Módulo 01: Gestionar la escuela: el acompañamiento pedagógico como prioridad.

* Módulo 02: Claves normativas de la gestión escolar.

* Módulo 03: El rol del director y supervisor desde los enfoques actuales.

En paralelo, se desarrollarán otras instancias de formación orientadas a la elaboración del trabajo integrador final, en el que los participantes deberán articular los marcos teóricos abordados durante el trayecto.





Una formación orientada a la conducción escolar





La propuesta se estructura sobre tres ejes: el dominio de los marcos normativos y procedimentales necesarios para el ejercicio de los cargos; el desarrollo de un liderazgo pedagógico centrado en la justicia educativa, el acompañamiento de las trayectorias escolares y el fortalecimiento institucional; y la adquisición de competencias socioemocionales, comunicacionales y de gestión estratégica.

El objetivo es preparar a los futuros directivos y supervisores para analizar las realidades escolares, trabajar en equipo, acompañar a las comunidades educativas y tomar decisiones fundamentadas ante los desafíos cotidianos del sistema.