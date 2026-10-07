El Ministerio de Educación de San Juan dispuso que tardanzas e inasistencias queden justificadas mientras dure la medida gremial. También suspendió temas nuevos y evaluaciones.

El Ministerio de Educación de San Juan informó que las tardanzas e inasistencias de alumnos, docentes y personal de las escuelas quedarán justificadas mientras dure la retención de servicios dispuesta por la UTA, el gremio de choferes de colectivos. La medida alcanza a quienes dependen del transporte público para llegar a clase y se aplicará mientras continúe la afectación del servicio.

La disposición comprende a todos los niveles y modalidades educativas, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada. Según precisó la cartera educativa, sólo alcanza a estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicio cuyo traslado depende exclusivamente del transporte público. En términos prácticos, la resolución busca evitar sanciones por ausencias originadas en una contingencia externa al funcionamiento escolar.

Durante los días que se mantenga la medida gremial, las escuelas no darán temas nuevos ni tomarán evaluaciones. En su lugar, se prevén actividades de repaso para quienes sí puedan asistir. Esa decisión apunta a sostener la continuidad pedagógica sin generar desventajas para los alumnos que no logren llegar por la falta de colectivos.

El Ministerio aclaró que la disposición responde a la necesidad de evitar perjuicios para las familias sanjuaninas frente a una situación ajena a la escuela. La medida quedará vigente hasta que se normalice el servicio de colectivos, por lo que su alcance dependerá de la duración de la retención de servicios de la UTA.