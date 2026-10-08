La medida alcanza a alumnos, docentes y personal que dependa del transporte público. No se tomarán exámenes ni se dictarán contenidos nuevos mientras dure el conflicto.

El Ministerio de Educación confirmó que las faltas y las llegadas tarde quedarán justificadas mientras dure el paro de colectivos de la UTA, el gremio de los choferes. La disposición alcanza a alumnos, docentes y personal administrativo y de maestranza que dependa del transporte público para llegar a la escuela.

La medida rige para todos los niveles educativos de la provincia, desde el jardín hasta el secundario. También se aplica en establecimientos estatales y privados, y se mantendrá vigente mientras continúe el conflicto con el servicio de pasajeros. En términos prácticos, el criterio oficial busca evitar sanciones por una restricción de movilidad ajena a la comunidad educativa.

Organización escolar En los días alcanzados por la medida, las escuelas no tomarán exámenes ni dictarán temas nuevos para evitar perjuicios a quienes no puedan asistir. Las evaluaciones previstas serán reprogramadas una vez que se normalice el transporte. De ese modo, el Ministerio ordenó que la actividad se concentre en contenidos ya trabajados, cuando haya alumnos que sí puedan concurrir.

Plan de contingencia Los estudiantes que logren llegar a clase repasarían contenidos ya dados, según el Plan de Contingencia previsto en la Resolución 12277-ME-2024. Esa norma funciona como marco operativo para sostener la continuidad pedagógica durante interrupciones del servicio. Desde la cartera educativa pidieron a las familias seguir la comunicación de cada escuela ante eventuales cambios mientras persista la medida de la UTA.