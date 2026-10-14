Los movimientos telúricos se registraron este martes a las 21.30 y 21.36. Tuvieron magnitudes de 4,8 y 4,6 grados, respectivamente, y fueron percibidos levemente por algunas personas en reposo y en edificios, especialmente en la zona cordillerana sanjuanina.

Dos sismos registrados en el océano Pacífico, con seis minutos de diferencia, fueron percibidos levemente en sectores de San Juan durante la noche de este martes. Los movimientos ocurrieron a las 21.30 y 21.36, con magnitudes de 4,8 y 4,6 grados, respectivamente.

El primer evento tuvo una profundidad de 23 kilómetros, mientras que el segundo se ubicó a 12 kilómetros. La referencia geográfica de ambos temblores fue una zona situada a 94 kilómetros al noroeste de Coquimbo, a 220 kilómetros al oeste de Colangüil y a 254 kilómetros al suroeste de Copiapó.

Alcance regional En Chile, los movimientos generaron alerta durante la noche, según la información difundida en el parte original. En San Juan, la percepción fue leve y alcanzó principalmente a personas en reposo o dentro de edificios.

Zona cordillerana La sensación sísmica se registró sobre todo en la zona cordillerana de la provincia, de acuerdo con el reporte. No se informaron daños ni consecuencias materiales en el material de origen.

La secuencia de dos sismos en menos de seis minutos deja como dato relevante la cercanía temporal entre ambos eventos y su alcance transfronterizo. La referencia horaria y la ubicación del epicentro permiten seguir la evolución de la actividad sísmica en la región andina durante esta jornada.