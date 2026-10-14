Dos profesionales sanjuaninas participaron en el I Congreso Internacional y IV Congreso Nacional de Cannabis, realizado en Rosario, en un espacio que reunió debates científicos, sanitarios y jurídicos sobre usos terapéuticos, investigación, legislación y desarrollo industrial. La presencia local estuvo a cargo de Rocío Paz, abogada e integrante de la Asociación Civil Red Federal de Abogacía Cannábica (ARFAC), y de Julieta Morales, licenciada en Hemoterapia y diplomada internacional en Cannabis. El encuentro funcionó como ámbito de intercambio entre especialistas nacionales e internacionales sobre un sector atravesado por discusiones regulatorias y de acceso terapéutico.

Desafíos jurídicos

En su exposición, Rocío Paz abordó los desafíos jurídicos que enfrentan las organizaciones cannábicas al momento de aplicar las regulaciones en las distintas provincias. Según la síntesis difundida sobre su intervención, el eje estuvo puesto en las dificultades que aparecen cuando las normas nacionales deben ser trasladadas al ámbito local. La cuestión resulta relevante porque la implementación efectiva depende de reglas claras para el funcionamiento de estas entidades y de la adaptación de los marcos provinciales.





Trabajo científico

Por su parte, Julieta Morales presentó un póster científico sobre el estigma laboral asociado al consumo de cannabis. Ese enfoque vinculó la discusión con derechos, salud y percepciones sociales, en un contexto donde el uso medicinal y las políticas de drogas siguen generando debates técnicos y regulatorios. La exposición sumó una mirada desde el campo sanitario sobre una problemática que incide en el acceso al empleo y en la valoración social de quienes consumen cannabis.

Reconocimiento institucional

La participación sanjuanina también dejó un reconocimiento para ARFAC, que recibió una distinción por un trabajo científico vinculado con la regulación del cannabis medicinal en Argentina. La mención se produjo en un escenario donde el marco normativo y el acceso terapéutico ocupan un lugar central en la agenda del sector. El dato adquiere relevancia porque el desarrollo de estas discusiones condiciona tanto la investigación como la aplicación práctica de las políticas públicas.

Agenda del sector

El congreso reunió a especialistas de distintas disciplinas y dejó planteada una agenda de seguimiento sobre uso medicinal, avances científicos, políticas de drogas y desafíos legislativos. En ese marco, la experiencia sanjuanina se insertó en un debate que combina regulación, evidencia científica y organización institucional. La continuidad de esas discusiones dependerá de cómo evolucionen las normas y de la capacidad de cada jurisdicción para aplicarlas en su propio ámbito.