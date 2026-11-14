El Ministerio de Salud organizó una caminata en el Parque de Mayo y una jornada recreativa en Barrio del Carmen. La propuesta buscó promover controles, hábitos saludables y detección temprana.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Ministerio de Salud realizó este viernes dos actividades abiertas a la comunidad para promover la prevención, la alimentación saludable y el bienestar. La agenda incluyó una caminata en el Parque de Mayo y una jornada recreativa en la Unión Vecinal del Barrio del Carmen, en Capital. La iniciativa apuntó a acercar información y controles a vecinos de la ciudad.

Actividad en el Parque de Mayo La primera propuesta fue “Activate por la Diabetes”, desarrollada en el sector oeste del Parque de Mayo bajo el lema “La prevención comienza con un paso. Caminemos juntos por la diabetes”. Allí se realizó un circuito de salud con distintos controles, vacunación y juegos, y luego los participantes caminaron alrededor del parque antes de cerrar con ejercicios físicos. También estuvo presente la Obra Social Provincia.

La jornada contó con la participación de Cecilia Clavijo, jefa del Departamento de Medicina Sanitaria; Laura Blanco, jefa de División de Atención Primaria de la Salud; Gabriela Jamenson, referente de PROSADIA; Federico Amuchastegui, director de Salud de la Municipalidad de la Capital; y Adrián Leites, miembro de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, entre otras autoridades. Según Jamenson, la actividad se organizó junto con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Municipalidad de Capital.

Controles y detección temprana Jamenson destacó la importancia de generar conciencia sobre la diabetes y de sostener controles periódicos para detectar la enfermedad a tiempo. Señaló que los vecinos pudieron acceder a controles de enfermería, testeos, vacunación y actividades recreativas e informativas. También recomendó realizar controles de glucemia, especialmente en personas con antecedentes familiares, sobrepeso u obesidad y mayores de 40 años, ya que la enfermedad puede avanzar sin presentar síntomas.

Jornada en Barrio del Carmen En la Unión Vecinal del Barrio del Carmen se realizó “Jaque a la Diabetes: bingo y desayuno saludable”, organizada por el Centro de Salud Dr. Alfonso Barassi, de Zona Sanitaria I, junto con Ciudad San Juan. La propuesta incluyó un desayuno saludable, bingo, premios e información para incorporar alimentos que ayuden a mantener controlados los niveles de glucemia. El objetivo, según Rubén Fraifer, fue convocar a pacientes y generar conciencia sobre la enfermedad a través de una dinámica participativa.

Fraifer explicó que el bingo tuvo un componente educativo: al completar una quintina, los participantes debían identificar y explicar síntomas asociados a la diabetes. Indicó que la iniciativa tuvo una buena respuesta y permitió que los pacientes compartieran conocimientos y aprendieran entre sí de manera dinámica. Con estas acciones, el Ministerio de Salud buscó sostener espacios de encuentro comunitario y reforzar la prevención en una enfermedad que requiere seguimiento clínico y hábitos de cuidado permanentes.